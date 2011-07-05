پخش آزمایشی شبکه شما از امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه مراسم افتتاحیه رادیو نمایش در جمع خبرنگاران اعلام کرد تکثر شبکه‌های تخصصی جزو برنامه‌های سازمان صدا و سیما است.

او در جمع خبرنگاران تاکید کرد در سیما پنج شبکه جدید برنامه‌ریزی شده که شامل شبکه شما یا همان تولیدات مراکز استان‌ها، فیلم و سریال، ورزش، کودک و نوجوان و شبکه کالا و خدمات هستند.این پنج شبکه جزو اولویت‌های برنامه‌های سازمان صدا و سیما قرار دارد.

در حالی که رئیس سازمان صدا و سیما از این مسئله با عنوان اولویت یاد کرد، اما ظاهرا بنا به صلاحدید مسئولان این شبکه ها هنوز هیچ اطلاع‌رسانی درباره شروع آزمایشی "شبکه شما" انجام نشده است.

پخش آزمایشی این شبکه تلویزیونی از امروز 14 تیر ماه شروع شده است. مدیریت این شبکه بر عهده محمد صادق پهلوان‌زاده است.

طبق شنیده‌ها این شبکه قرار است تولیدات فاخر صدا و سیمای مراکز را پخش کند. با راه‌اندازی این شبکه بینندگان تلویزیون می‌توانند شاهد تولیدات خوب استان‌ها باشند.