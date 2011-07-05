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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

شرکت امین آر در قزوین به بهره برداری رسید

شرکت امین آر در قزوین به بهره برداری رسید

قزوین - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور سرپرست وزارت صنایع، معادن و تجارت بهره برداری از شرکت تولیدی امین آر در شهرک صنعتی کاسپین قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، همزمان با هفته صنعت و معدن مهدی غضنفری سرپرست وزارت صنایع، معادن و تجارت واحد تولیدی امن آر در شهرک صنعتی کاسپین قزوین را افتتاح کرد.

این واحد تولیدی در زمینی به مساحت 25 هزار متر مربع ساخته شده و سالانه 3 میلیون متر مربع انواع ورق کامپوزیت آلومینیومی قابل استفاده در نمای ساختمان را تولید می کند.

برای راه اندازی این واحد تولیدی 250 میلیارد ریال هزینه شده و زمینه اشتغال 60 نفر در استان فراهم شده است.

تولید 16 هزار و 500 تن انواع ورق کامپوزیت آلومینیوم و یکصد و 21 هزار و 150 رنگاری ورق آلومینیوم بوش از دیگر ظرفیت های تولیدی این واحد تولیدی است.

در طرح توسعه این واحد تولیدی در فضایی به مساحت 25 هزار متر مربع تهیه مواد اولیه ورق آلومینیوم با ظرفیت 20 هزار تن در سال و اشتغال زایی یکصد نفر پیش بینی شده است.

کد مطلب 1351761

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