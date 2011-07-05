جشنواره سینمای جوان بستر مناسبی برای تبادل اندیشه هاست

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام جواد شمقدری آمده است: نیک می دانید که سینما این قابلیت را دارد که با نگاه و پردازش فهیم و فرهنگی خود به تنهایی بار عمده ای از رسالت تعلیم و تربیت را به دوش بکشد و با تأثیر جدی خود، چراغ علم و دانش و معنویت را در دل ها بیفروزد.

در بخش دیگری از پیام معاون سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: در عصر حاضر ما با دنیایی از هجوم اطلاعات و پیام ها مواجه هستیم و هر لحظه با فناوری های جدیدتر بر این برهه افزوده می شود و در این میان حفظ بنیان های قومی، فرهنگی، انسانی و اجتماعی با چالش های فراوانی روبروست و استفاده از علم و فناوری رسانه ای به همراه درک دقیق و فهم روشن از فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی و رسالت تاریخی خود از ضروری ترین امور به شمار می رود.

شمقدری در ادامه پیام خود آورده است: در این راستا جشنواره منطقه ای سینمای جوان زمینه و بستر مناسبی است برای عرضه و تبادل اندیشه ها و تجربه های هنرمندان، فیلمسازان، عکاسان و فیلمنامه نویسان جوان و چه بسا از این طریق استعدادهای فراوانی کشف گردد و شاهد معرفی و شکوفایی هنرمندان ارزشمندی در عرصه سینما باشیم و سینماگرانی که با خلق آثار ماندگار دریچه ای جدید به باغ زیبای معارف الهی و هویت ملی بگشایند و در زدودن زشتی ها و ناپاکی ها از جامعه سهمی داشته باشند.

یازدهمین دوره جشنواره منطقه ای سینمای جوانان ایران با عنوان "کوسالان" ویژه هنرمندان استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان، همدان، مرکزی، کردستان و کرمانشاه در چهار بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه، عکس و پوستر فیلم از امروز در سنندج آغاز و تا 16 تیرماه ادامه خواهد داشت.