اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دو و میدانی جوانان آذربایجان شرقی با پنج دونده راهی رقابتهای قهرمانی کشور مشهد شد.

رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جوانان کشور از 15 تا 16 تیر ماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار و حبیب برزگری در رشته دوی استقامت، محمد رضایی دوی های استقامت، علیرضا کریمی دوهای سرعت و 400 و 400 با مانع، سجاد پیرآیقرچمن رشته های پرتابی و منوچهر حبیب در رشته پرش سه گام به مربیگری اکبر دادروان در رشته های مختلف راهی این رقابتها شده است.

شبستر میزبان رقابتهای کونگ فو انتخابی جوانان و بزرگسالان آذربایجان شرقی

رقابتهای کونگ فو انتخابی جوانان و بزرگسالان آذربایجان شرقی به میزبانی شبستر 17 تیر ماه برگزار می شود.

رقابتهای کونگ فو انتخابی جوانان و بزرگسالان آذربایجانشرقی در سبک توآ جهت اعزام به رقابتهای قهرمانی کشور قزوین برگزار خواهد شد.

در این رقابتها ورزشکاران در رده سنی جوانان در اوزان44 تا 47 ، 50 ، 53 ، 57 ، 61 ، 65 ، 70 ، 75 ، 80 ، 85 و 85+ کیلوگرم و در رده سنی بزرگسالان در اوزان 48 تا 51 ، 54 ، 58 ، 62 ، 67 ، 72 ، 77 ، 82 ، 87 ، 92 و 92+ کیلوگرم با هم رقابت خواهند کرد.

باسمنج میزبان رقابتهای کشتی آزاد نونهالان انتخابی آذربایجان شرقی

رقابتهای کشتی آزاد نونهالان انتخابی آذربایجان شرقی به میزبانی باسمنج شهرستان تبریز جمعه 17 تیر ماه برگزار می شود.

رقابتهای کشتی آزاد نونهالان انتخابی آذربایجان شرقی در اوزان 29 تا 32 سال ، 35 ، 38 ، 42 ، 47 ، 53 ، 59 ، 66 ، 73 و 85 کیلو گرم برگزار و متولدین 11 دی 77 تا 10 دی 77 حق شرکت در رقابتها را دارند.

نفرات برتر اوزان مختلف به رقابتهای قهرمانی کشور نونهالان اعزام خواهند شد.

دوازهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی و همگانی کشوری در پارک ائل گلی تبریز

دوازهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی و همگانی کشوری 24 تیر ماه با شعار میثاق با ولایت در پارک ائل گلی تبریز برگزار می شود.

این همایش به مناسبت میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) در مسیر جاده ائل گلی از ساعت 6:30 صبح آغاز و در پارک تاریخی ائل گلی پایان خواهد یافت.

همچنین این همایش به نام صبح و نشاط از شبکه سه سیما پخش مستقیم خواهد شد.

در این همایش علاوه بر اهداء 313 جایزه نفیس یک دستگاه خودرو به قید قرعه به برنده خوش شانس اهداء می شود.

در این راستا ستاد برگزاری این همایش در محل اداره کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی با حضور مدیر کل تربیت بدنی استان ، معاونین و اعضاء ستاد اجرایی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.