نویسنده فرانسوی رئیس مستعفی را دوباره دادگاهی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، هنوز چند روز از تبرئه "دومینیک استراوس کان" در دادگاه نیویورک نمی گذرد که "تریستان بانون" نویسنده زن فرانسوی اعلام کرده قصد شکایت از وی را دارد.

البته تریستان پیشتر و در زمان اوج رسوایی اخلاقی استراوس کان اعلام کرده بود که رئیس وقت صندوق بین المللی پول، در سال 2002 تلاش کرده تا به وی تجاوز کند .

بانون در آن زمان اتهام خود را به صورت رسمی پیگیری نکرد اما امروز اعلام کرده که قصد دارد استراوس کان را به دادگاه بکشاند. پیشتر روزنامه های انگلیسی اعلام کرده بودند که بانون نوه همسر دوم استراوس کان است.

بانون در اظهاراتی اعلام کرده که در سال 2002 و در جریان مصاحبه در مورد یک کتاب، استراوس کان قثصد تجاوز به وی را داشته است.

تریستان بانون و دومنیک استراوس کان

این نویسنده فرانسوی می گوید این اتفاق زمانی افتاد که او 22 ساله بود و برای انجام مصاحبه به آپارتمان آقای استراوس کان رفته بود. این در حالی است که زمزمه حضور استراوس کان در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی فرانسه به گوش می رسد.

بر اساس یک نظرسنجی جدید که یک نشریه فرانسوی منتشر کرده 49 درصد فرانسویها می گویند که استراوس کان می تواند از این اتهام پیروز بیرون آمده و فعالیت سیاسی خود را ادامه بدهد و در میان سوسیالیستها که طرفدار آقای استراوس کان هستند، این رقم به شصت درصد می رسد.

با این حال، یک سخنگوی حزب سوسیالیست، حزب استراوس کان گفته است حضور او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بعید است. هرچند اگر استراوس کان بخواهد می تواند در انتخابات درون حزبی شرکت کند حتی اگر حضورش در دادگاه مانع از ثبت نام پیش از موعد مقرر بشود.