نمایشگاه دستاوردهای مددجویان کمیته امداد چهار محال و بختیاری گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردههای مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری صبح سه شنبه درشهرکرد افتتاح شد.

این نمایشگاه 20 غرفه دارد و شامل صنایع دستی و خدمات، طرح های خود اشتغالی، تولید پولک و نبات، مهرسازی، قالیبافی، لباس محلی، تولید گز، قفل و کلید سازی و... است.

محمود خندان رئیس اداره طرح ها و خودکفایی کمیته امداد چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 18 هزار اشتغالزایی از طریق تسهیلات بانکی و کمکهای کمیته امداد در چها محال و بختیاری برای مددجویان به وجود آمده، عنوان کرد: این نمایشگاه با هدف از حمایت از مددجویان طرح های خود اشتغالی دایر شده است.