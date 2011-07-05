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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

در شهرکرد /

نمایشگاه دستاوردهای مددجویان کمیته امداد چهار محال و بختیاری گشایش یافت

نمایشگاه دستاوردهای مددجویان کمیته امداد چهار محال و بختیاری گشایش یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه دستاوردهای مددجویان کمیته امداد چهار محال و بختیاری در شهرکرد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردههای مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری صبح سه شنبه درشهرکرد افتتاح شد.

این نمایشگاه 20 غرفه دارد و شامل صنایع دستی و خدمات، طرح های خود اشتغالی، تولید پولک و نبات، مهرسازی، قالیبافی، لباس محلی، تولید گز، قفل و کلید سازی و... است.

محمود خندان رئیس اداره طرح ها و خودکفایی کمیته امداد چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 18 هزار اشتغالزایی از طریق تسهیلات بانکی و کمکهای کمیته امداد در چها محال و بختیاری برای مددجویان به وجود آمده، عنوان کرد: این نمایشگاه با هدف از حمایت از مددجویان طرح های خود اشتغالی دایر شده است. 

کد مطلب 1351771

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