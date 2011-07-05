بخش خصوصی فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی تایباد را احداث می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه دوشنبه در بازدید دو ساعته از مرز دوغارون و مجتمع فرهنگی و هنری و مسکن مهر تایباد در جمع خبرنگاران در خصوص راه آهن دوغارون به سنگ بست گفت: در این پروژه در حد تخصیص اعتبار آن بررسی می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی طی بازدیدی از باند دوم در حال احداث تایباد به دوغارون به طول 18 کیلومتر که نقطه خروجی ایران به کشور افغانستان است، افزود: 10 کیلومتر از مسیر تایباد- دوغارون در آینده نزدیک تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید ضمن اینکه مسئولین راه و ترابری استان در جهت تکمیل نهایی پروژه تلاش ویژه ای دارند.

نیکزاد گفت: ایجاد راه آهن دوغارون در دست بررسی است و در آینده نزدیک راجع به آن تصمیم گیری می شود.

وزیر راه و شهرسازی از حل مشکل ارایه تسهیلات ساخت مسکن مهر خبر داد و گفت: با مذاکرات انجام شده با بانک مسکن دیگر مانعی در اعطای تسهیلات وجود نخواهد داشت.

وی افزود : حدود 700 واحد مسکن به صورت صنعتی در تایباد در دست ساخت است که مهمترین مشکل آنان موضوع تسهیلات است که در اسرع در اختیار پیمانکاران قرار داده می شود.

نیکزاد همچنین از واگذاری زمین جهت ساخت مسکن مهر در دوغارون خبر داد و گفت: با تامین شرایط و تسهیلات به شرط بر عهده گرفتن ساخت و ساز به هر دو نفر فرد واجد شرایط 365 متر مربع زمین واگذار خواهد شد.

وی از تخصیص اعتبار برای اتمام مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان تایباد خبر داد و گفت: در جلسه شورای راه و شهرسازی استان تصویب خواهیم کرد که از اولین تخصیص اعتبار استاندار کمکی را انجام داده که این پروژه به اتمام برسد.