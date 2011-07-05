رصدهای "هابل" به یک میلیون رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این موفقیت بزرگ هابل در روز دوشنبه چهارم جولای اعلام شد، زمانی که این تلسکوپ در حال نگریستن به نقطه ای در هزار سال نوری دورتر از زمین بود.

بر اساس گزارش اسپیس، چارلز بولدن رئیس سازمان ناسا و فضانورد سابق که در ماموریت شاتل دیسکاوری و حمل تلسکوپ هابل حضور داشته است می گوید: هابل برای 21 سال یکی از برترین رصدخانه های فضایی و علمی بوده است که ما را به واسطه ثبت تصاویری خیره کننده و زیبا متحیر ساخته و منجر به اکتشافات بزرگ علمی نجومی شده است. این حقیقت که هابل در حال مطالعه بر روی سیاره ای دورافتاده توانسته به این موفقیت بزرگ، یک میلیون رصد فضایی، دست پیدا کند نشانی از قدرت هابل است.

محاسبات طیف نگارانه به بهانه عکاسی نجومی

با وجود اینکه هابل برای ثبت تصاویر فضایی زیبا شهرت زیادی به دست آورده است، یک میلیون رصد این تلسکوپ تنها با هدف ثبت تصاویر نبوده بلکه هابل در حال محاسبات طیف نگارانه به این موفقیت دست یافته است. در چنین محاسباتی نور دریافتی به رنگهای ترکیب کننده تجزیه می شوند و به این شکل ساختار شیمیایی منابع کیهانی آشکار می شوند.

رصد یک میلیونیوم هابل از سیاره ای به نام HAT-P-7b بوده است، سیاره ای گازی که از مشتری بزرگتر بوده و در مدار ستاره ای بزرگتر از خورشید در حرکت است. این سیاره که با نام کپلر 2b نیز شناخته می شود پس از اینکه یک تلسکوپ زمینی آن را کشف کرد توسط تلسکوپ کپلر مورد مطالعه قرار گرفت. اکنون نیز هابل برای تحلیل ساختار شیمیایی اتمسفر این سیاره ناشناخته به کار گرفته شده است.

نقشه محدوده رصدهای هابل

پروژه رصد کپلر b2

به گفته "درک دمینگ" از مرکز فضایی گودارد هابل در جستجوی نشانه ای از بخار آب در اتمسفر این سیاره است. رصدهای هابل رصدهای بسیار ارزشمندی هستند و تحلیل آنها به ماه ها زمان نیاز دارد تا وجود یا عدم وجود بخار آب در اتمسفر این سیاره به اثبات برسد.

دمینگ معتقد است هابل نشان داده برای آشکار کردن ویژگی های اتمسفر سیاره های فراخورشیدی از قابلیت کافی برخوردار است و دانشمندان نیز مشتاقانه در انتظار آشکار شدن اسراری هستند که این سیاره از آنها پنهان کرده است.

هابل، از آغاز تا یک میلیون رصد

هابل در 24 آوریل 1990 و با همراهی شاتل دیسکاوری در ماموریت STS-31 روانه فضا شد. اکتشافات این تلسکوپ تا کنون تقریبا تمامی زمینه های علم نجوم ،از علوم سیاره ای گرفته تا کیهان شناسی را تحت تاثیر خود قرار داده است. رکورد یک میلیونی این تلسکوپ تمامی رصدهایی که از زمان پرتابش از اهداف نجومی انجام داده و همچنین رصدهایی که به منظور تنظیم قطعاتش صورت گرفته را شامل می شود.

هابل یک میلیونُمین رصد خود را با استفاده از دوربین میدان باز 3 خود انجام داده است، دوربین نور مرئی و فروسرخ که از طیف سنج برخوردار است. این ابزار در ماموریت تعمیر هابل در چهارم جولای سال 2009 توسط فضانوردان نصب شده است.

سناتور "باربارا میکولسکی" که ریاست کمیته فرعی نظارت بر تامین بودجه سازمانهای علمی، قضایی و تجاری سنا را به عهده دارد می گوید تنها به این دلیل که هابل می تواند میلیونها تصویر علمی زیبا به ثبت برساند، با ماموریت تعمیر آن موافقت نکرده است، بلکه به این دلیل خواستار تعمیر این تلسکوپ شده که هابل می تواند الهام بخش میلیونها کودک در سرتاسر جهان باشد، کودکانی که می توانند مهندسان، اخترشناسان و دانشمندان آینده به شمار روند.

تلسکوپ هابل که حاصل مشارکتی بین المللی میان سازمان ناسا و آژانس فضایی اروپا به شمار می رود تا کنون پنج بار تعمیر شده اما اکنون در نهایت قدرت و سلامت در حال رصد گوشه و کنار جهان هستی است.