ترکیه سهام لیبی را در یک بانک توقیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، صندوق ذخیره سپرده های ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که این صندوق بطور موقت 62.37 درصد از سهام بانک "ای و تی" (A&T) را که پیش تر، از آن به بانک عربی- ترکی نام برده می شد توقیف کرده است.

آنکارا اعلام کرد که این اقدام را در راستای هماهنگی با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام داده است.

بانک ای و تی 30 سال پیش برای تسهیل تجارت بین ترکیه و جهان عرب بویژه لیبی تاسیس شد و هم اکنون این بانک 1.4میلیارد لیر ترکیه (862.7 میلیون دلار) سرمایه دارد.