خاطره خوش آثار محمد نوری خدشه دار شد

منوچهرصهبایی رهبرارکستر ضمن بیان این مطلب با انتقاد ازعدم دعوت شاگردان محمد نوری برای اجرای قطعاتی که یادآور هنر این هنرمند است در خصوص کیفیت برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : هدف از برگزاری مراسم یادبود برای یک هنرمند، یادآوری خاطره او در تمام دوران فعالیت هنری اش است و اجرای آثار هنرمند توسط شاگردانش یکی از بهترین راه کارهای یادآوری و زنده نگه داشتن خاطره اوست ؛ ولی متاسفانه کسانی که آثار محمد نوری را در مراسم یادمان ایشان اجرا کردند هیچ یک از شاگردان این هنرمند نبودند .

این موسیقیدان در ادامه افزود : یکی از ویژگی های آواز محمد نوری این بود که آواز او بدون میکروفن در مکانی مثل تالار وحدت که سالنی آکوستیک است نیز به گوش تماشاگر می رسید ولی متاسفانه خواننده هایی که برای اجرای آثار نوری انتخاب شده بودند صدای باز و بالایی نداشتند و اگر میکروفن ها از آنها گرفته می شد صدای آنها به شنونده ها در نقاط مختلف تالار نمی رسید.

صهبایی درادامه با اشاره به کم و کیف آثاری که در این تالار برگزار می شود گفت : من به جایگاه محمد نوری به عنوان هنرمند محبوب کاری ندارم اما معتقدم برنامه ای که در تالار وحدت اجرا شد به هیچ عنوان مناسب اجرا در این تالار نبود چرا که تالار وحدت یک سالن استاندارد اپرا و اجراهای رسمی است به درد برگزاری چنین برنامه هایی نمی خورد ؛ ضمن اینکه به دلیل آکوستیک بودن این تالار نیازی به بلندگو نیست ولی در کمال تعجب دو بلندگو در دو سوی صحنه نصب شده بود تا صدا بهتر به گوش برسد این در حالی است که خواننده و نوازنده ای که در چنین سالن هایی اجرای برنامه می کنند آنقدر توانایی اجرای یک اثر موسیقایی دارند که نیازی به بلندگو نیست و صدای خواننده و یا نوازنده به راحتی به گوش می رسد.

این رهبر ارکستر در ادامه صحبت های خود با اشاره به کم و کیف رهبری ارکستر یادمان نوری گفت : اغلب ترانه هایی که در این کنسرت اجرا شد میزان چهار چهارم داشتند و این میزان ها ابتدایی ترین میزان های رهبری یک ارکستر است ولی متاسفانه نوع رهبری ارکستر در این اجرا توانایی ساده ترین اجرا را نیز نداشت .

وی در ادامه افزود : حرفه رهبری ارکستر یکی از سخت ترین رشته های هنر موسیقی است که هر فرد علاقمند علاوه بر دانش موسیقی باید در آزمونی که ویژه رهبری ارکستر در نظرگرفته می شود شرکت کند و پس از قبولی در آزمون و گذراندن تحصیلات این حرفه کار رهبری ارکستر را به عهده بگیرد؛ ولی متاسفانه رهبر ارکستر در این اجرا از هیچ یک از این ویژگی ها برخوردار نبود.

صهبایی در پایان افزود : یکی از نقاط ضعف این برنامه، طولانی بودن برنامه ها و نبودن آنتراکت در اجرای بزرگداشت بود، یکی از فاکتورهای مهم در استفاده از هنر این است که استفاده از هنر بیش از 2 ساعت نباید به طول بیانجامد چراکه بیش از این زمان خستگی ذهن و گوش را برای شنونده ایجاد می کند و او در نهایت نمی تواند بر اثر متمرکز شود.