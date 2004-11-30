مجيد انتظامي سمفوني بزرگ ايثار را مي سازد

" مجيد انتظامي" آهنگساز، در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار موسيقي " مهر"، در مورد سمفوني بزرگ "ايثار" كه به سفارش بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط وي ساخته مي شود، گفت: در حال حاضر به شكل تمام وقت، مشغول كار كردن روي اين سمفوني كه مراحل پاياني اش را طي مي كند، هستم. قرار است كه در ابتداي دي ماه ضبط استوديويي اين اثر آغاز شود.

وي در مورد بخش هاي مختلف اين سمفوني گفت: " ايثار" در چهار موومان ساخته شده است كه الان مشغول نوشتن موومان چهارم آن هستم. قسمت اول كه گشايش اين سمفوني است، حال و هواي حماسي دارد و بيشتر كرال است. در موومان دوم بيشتر فضاي كار به سمت پاپ كلاسيك مي رود و قطعاتي براي گيتار و اركستر است. موومان سوم حالتي عرفاني دارد و با بهره گيري از آواز حالت اعتراض را درآن گنجانده ام. بخش چهارم كه نتيجه گيري كل سمفوني است، بسيار باشكوه است و آن حس محزون را كه هميشه در كارهاي من وجود داشته دارد.



وي در مورد تم اصلي اين كار گفت: در اين سمفوني كه بيشتر در فضاي كلاسيك است، سعي كرده ام كه خودم را به مخاطبان جوانم نزديك تر كنم.از اين رو در بهره گيري از سازهاي موسيقي پاپ نظير گيتار، پيانو و گيتار باس، آزادتر فكر كرده ام. درعين حال قطعات حال و هواي كلاسيكشان را هم حفظ كرده اند.

او در مورد انگيزه هاي خود از پذيرش ساخت اين سمفوني گفت: اين كار، اولين اثري است كه با اين مضمون ساخته مي شود. مفهوم ايثار به عنوان يكي از جنبه هاي بسيار زيبا و پر كشش در نهاد انسان ها، داراي ابعادي به گستردگي فطرت بشري است و از اين رو تبيين آن با بهره گيري از موسيق به عنان كهن ترين ابزارارتباط اقوام و ملل در طول تاريخ، اقدامي بديع و ضروري است.

وي در پايان حمايت دستگاه هاي فرهنگي كشور از توليد آثاري كه بتواند در سطح جهاني معرف و مروج فرهنگ و رويكرد ايراني باشد را مورد تاكيد قرار داد و گفت: انجام فعاليت هايي چون ساخت يك سمفوني بزرگ، به دليل هزينه هاي اجتناب ناپذيري آن، مستلزم پشتيباني و حمايت مراكز فرهنگي و دستگاه هاي مسئول دولتي است.