امید به ظهور منجی موجب بالندگی مکتب شیعه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری در دیدار تعدادی از مسلمانان کشور ترکیه اظهار داشت: مکتب تشیع که همان خط مستقیم و اصیل اسلام ناب است، امروز ظهور و بروزش در عرصه بین‌المللی و جهان اسلام با توجه به نمودی که در انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل عظیم الشان به وجود آمده است، بیانگر این است که اگر جهان اسلام بخواهد مسیر درست بعثت را دنبال کند این خط بعث بهترین راه انتخاب است.

وی افزود: اگر مکتب تشیع نبود ما نمی‌توانستیم خاتمیت پیامبر اسلام را منتهی تفکر شیعه اثبات کنیم. آنچه که به مکتب شیعه بالندگی و تحرک داده که با وجود همه موانع توانسته چنین تاثیرگذاری داشته باشد، همین امید به ظهور منجی عالم و هدایت‌گری آن حضرت نسبت به پیروانش است.



امام خمینی (ره) تسلیم آموزه‌های تحرک‌آفرین ائمه بودند



مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: امام راحل مهمترین ویژگی‌ای که داشتند این بود که با همه وجودش تسلیم آموزه‌های تحرک‌آفرین ائمه(ع) بودند. امام خمینی(ره) انقلاب خودش را با الهام از عاشورای امام حسین(ع) و اعتقاد به زیر بار ظلم نرفتن و تسلیم ستم نشدن و توجه به توده‌های عمومی ملت‌ها و با پشتوانه مردمی که اعتقاد به مکتب اهل بیت داشتند توانست طاغوت را از بین ببرد و تفکر و اندیشه امام در برابر استکبار جهانی با اقتدار بایستد.



وی افزود: تسلیم محض امام در برابر افکار نورانی اهل بیت(ع) به این معنا بود که امام بی‌چون و چرا تسلیم مکتب اهل بیت بود و به دیگران توصیه می‌کرد وهمین شیفتگی و اعتقاد راسخ به مکتب اهل بیت سبب پیروزی ایشان شد.



حجت‌الاسلام اسکندری ادامه داد: امروز اگر رهبر انقلاب اسلامی در برابر اردوگاه استکبار موفق عمل می‌کنند و انقلاب اسلامی را از گردنه‌های پرفراز و نشیب عبور می‌دهند به دلیل پایبندی به دستورات و برنامه‌هایی است که ائمه اطهار(ع) ارائه کرده‌اند.



توجه به آموزه‌های اهل بیت تنها راه نجات بشر از استکبار است



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از اول تاکنون هر کدام همچون امام و رهبری چنین شیفتگی داشتند موفق بودند و هر کدام موفق نبودند به دلیل همین فاصله‌گرفتن از مکتب اهل بیت(ع) بوده است. بنابراین مردم ایران و همه کسانی که از انقلاب اسلامی الهام گرفته‌اند اگر بخواهند مسیری را که انتخاب کرده‌اند منجر به پیروزی شود چاره‌ای جز تبعیت از مکتب شیعه ندارند.



وی با بیان اینکه ما اعتقاد داریم تا آموزه‌های اسلامی در بین مسلمانان ایجاد نشوند مسلمانان نمی‌توانند خود را از گیر استکبار نجات دهند، افزود: حتی گروه‌های غیرشیعی که توفیق به دست آورده‌اند توفیق آنها به دلیل گرایش به انقلاب اسلامی که برگرفته از مکتب اهل بیت است حاصل شده است و اگر بخواهیم راه با معنویت و اخلاق و همراه با انسانیت را در دنیا دنبال کنیم و به مردم دنیا نشان دهیم همه باید مروج مکتب اهل بیت(ع) باشیم.



وی یادآور شد: اگر همه ما بخواهیم به وظایف الهی خود به خوبی عمل کنیم باید اول مکتب اهل بیت را به خوبی بشناسیم و به آن عمل کنیم و به یقین همه ملت‌ها به سوی ما گرایش پیدا خواهند کرد.

