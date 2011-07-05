عمران شهری در کرج شتاب گرفت/ هر هفته افتتاح یک پروژه عمرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده اظهار داشت: برای اولین بار در تاریخ کلانشهر کرج، شهرداری در نظر دارد که طی فصل تابستان هر هفته یک پروژه عمرانی را در نقاط مختلف این کلانشهر افتتاح و بهره برداری کند.



وی افزود: در این راستا طی دو هفته گذشته دو پروژه ورود 50 دستگاه اتوبوس مکانیزه به ناوگان حمل و نقل عمومی و سالن ورزشی چند منظوره بیلقان افتتاح و بهره برداری شد.

این مسئول عنوان کرد: قرار است که هفته آینده نیز پروژه پارک شهید بهشتی در رجایی شهر کرج با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان با حضور مسئولان افتتاح و بهره برداری شود.

آقازاده ادامه داد: این پارک در نوع خود بی نظیر و دارای وسایل ورزشی در رشته های مختلف و اماکن تفریحی است.

شهردار کلانشهر کرج یادآور شد: همچنین طی فصل تابستان علاوه بر افتتاح هر هفته یک پروژه عمرانی،‌ عملیات پروژه های مختلف عمرانی نیز آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت اولین زمین چمن مصنوعی بانوان کرجی نیز بهره برداری می شود، متذکر شد: در بخش توسعه و ایجاد تحول در ناوگان حمل و نقل عمومی، مقرر شده است که تعداد خطوط اتوبوس در نقاط محروم افزایش یاید.

این مسئول اذعان داشت: همچنین شهروندانی که علاقه مند به راه اندازی خط اتوبوس در محله و منطقه خود هستند، می توانند درخواست خود را به سازمان اتوبوسرانی ارائه دهند تا پس از بررسی کارشناسان مربوطه اقدامات لازم انجام شود.

آقازاده عنوان کرد: در حال حاضر در کلانشهر کرج زیرساخت های لازم برای اجرا و انجام امور عمرانی وسیم آن طور که باید فراهم نیست که تحقق این مهم نیازمند عزم و همت تمامی مسئولان مربوطه است.





