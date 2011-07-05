سردردهای میگرنی با روش بیوفیدبک بهبود می یابد

علیرضا بخشایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیوفیدبک به مجموعه روشهای درمانی گفته می ‌شود که در اصطلاح فارسی به آن بازخورد زیستی گفته می ‌شود.

وی افزود: روشهای بیوفیدبک اصولا با نوروفیدبک یا عصب درمانی یا نوروتراپی آغاز شد و سپس روش‌های دیگر بیوفیدبک با توجه به تکنولوژی جدید و پیشرفتهای کامپیوتری که ارتباط با بدن و گرفتن سیگنال از ارگانهای گوناگون بدن را تسهیل می ‌کردند، پیشرفت کرد.

بخشایش با اشاره به انواع روش‌های بیوفیدبک عنوان کرد: روش EEG یا بیوفیدبک امواج الکتریکی مغز، روش EMG یا بیوفیدبک امواج الکتریکی عضلات، روش ECG یا بیوفیدبک امواج الکتریکی قلب از انواع روشهای بیوفیدبک است که مورد اخیر (ECG) به روش MRV یا بیوفیدبک تغییرپذیری نرخ ضربان قلب نیز نامیده می‌ شود.

این متخصص نوروفیدبک در ادامه روش‌های بیوفیدبک گردش، فشار خون، بیوفیدبک دمای پوست بدن، بیوفیدبک پاسخ الکتریکی پوست و بیوفیدبک جریان خون مغزی را از دیگر روش‌های بیوفیدبک عنوان کرد.

وی افزود: با توجه به اختلالاتی که در هر کدام از بیماری‌ها در ارگان‌های بدن دیده می‌شود و از سوی دیگر، با توجه به مطالعات انجام شده در نظر گرفتن یک‌سری روش‌های بیوفیدبک قابل کاربرد است.

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد تأکید کرد: در صورتی که روشهای درمان بیوفیدبک به وسیله متخصص انجام نشود، عوارض جانبی و جبران ناپذیری بر بیمار خواهد گذاشت.

وی یادآور شد: روش درمانی بیوفیدبک به شرط آنکه توسط متخصص انجام شود، هیچ‌ گونه عوارضی نداشته و از سوی دیگر در این روش درمانی، هیچ دارویی به فرد تزریق نمی‌شود و تنها سیگنال‌هایی از بدن فرد گرفته می ‌شود.

این متخصص نوروتراپی با اشاره به دامنه این روش درمانی بیان داشت: ‌این روش درمانی گروه سنی کودکی تا دوران سالمندی را زیر پوشش قرار می ‌دهد.

بخشایش با تأکید بر درمان قطعی بیماریها با انواع روش‌های بیوفیدبک عنوان داشت:‌ این روش در کشورهای پیشرفته کاربرد بیشتری دارد و هم‌ اکنون در حال جایگزین شدن با برخی شیوه ‌های دارویی است.

وی اختلالاتی نظیر اختلال بیش‌فعالی (EDHD) اختلالال افسردگی، اضطراب، انواع میگرن، صرع و سردردهای تنشی را از بیماری‌هایی عنوان کرد که با انواع روش‌های بیوفیدبک درمان قطعی می ‌شوند.

بخشایش با بیان اینکه بیوفیدبک می‌تواند سردردهای میگرنی را درمان کند، عنوان کرد: میگرن (سر درد عصبی) از کلمه یوان به معنی یک طرف گرفته شده که در خانمها شایع ‌تر از آقایان است و عموما با سردردهای تنشی اشتباه گرفته می‌ شود.

این روانشناس بالینی در ادامه بیان داشت: سردردهای میگرنی با تهوع همراه بوده و از چهار ساعت تا 48 ساعت طول می ‌کشد.

این متخصص نوروتراپی با اشاره به روش درمان بیوفیدبک در درمان میگرن افزود: ‌برای درمان میگرن از روش بیوفیدبک امواج الکتریکی عضلانی استفاده می‌شود که با استفاده از الکترودهایی بر روی عضلات پیشانی و شقیقه حرارت بدن بیمار تنظیم و سپس با کنترل دما و فشار خون بدن، عضلات حالت آرمید‌گی پیدا کرده و از شدت دفعات سردردها کاسته می ‌شود.