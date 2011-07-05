به گزارش خبرنگار مهر، سایت بوک تراست از اجرای طرح اهدای کتاب رایگان به دانش‌آموزان کلاس اولی در ایرلند شمالی خبر داد که این طرح از تابستان 2011 اجرایی خواهد شد.

در این طرح، هر دانش‌آموز بسته‌ای آبی رنگ دریافت می‌کند که در آن کتاب «آرام، آرام، آرام» به همراه چند پوستر و دفترچه‌هایی آموزشی برای والدین و پرستاران بچه‌ها قرار دارد. همچنین معلم‌های این مقطع تحصیلی نیز بسته‌ای دریافت می‌کنند که در آن همان کتاب «آرام، آرام، آرام» به همراه کارت‌هایی آموزشی ویژه آموزگاران قرار دارد.

امسال، یک میلیون و 380 هزار کتاب به شکل رایگان در این طرح به کودکان اهدا می‌شود.

طرح Booktime یک برنامه ملی است که در بنیاد بوک تراست ایرلند اداره و اجرا می‌شود و وزارت آموزش این کشور نیز آن را همراهی می‌کند.

اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این طرح در سایت http://www.booktime.org.uk/show/feature/Home/Booktime-in-Northern-Ireland قابل دسترسی است.