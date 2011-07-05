برگزاری همایشهایی با موضوع ازدواج در فرهنسگرای طبیعت کرج

محسن برجی در گفتگو با خبرنگار مهر محوریت این همایش را ازدواج جوانان و بررسی موضوعات مربوط به این سنت الهی عنوان کرد و گفت: سلسله همایشهای ازدواج موفق با حضور دکتر فرهنگ و با هدف استحکام پیوند خانواده ها بر پا می شود.

وی با تاکید بر آگاهی بخشیدن به جوانان در امر ازدواج، گفت: تحکیم بنیان خانواده در تقویت امور فرهنگی واجتماعی تاثیر بسزایی دارد و این مهم نیز وظیفه مسئولان ذیربط را مبنی بر آشنایی نسل جوان با قانونهای ازدواج و راه های تحکیم این بنیان خانوادگی را دو چندان می کند.

برجی آشنایی جوانان با معیارها و الگوهای مناسب ازدواج موفق را مهم ارزیابی و عنوان کرد: بررسی مشکلات جوانان در ارتباط با والدین و همفکری و تعامل با آنها نیز از دیگر محورهای همایش ازدواج موفق است.

این مسئول نیاز نسل جوان به مباحث علمی و کارشناسی شده در امر ازدواج را یادآور شد و با تاکید بر ضرورت ارائه برنامه های فرهنگی در این زمینه بیان کرد: بررسی و بازگو کردن موضوعهای مربوط به امر مقدس ازدواج ضمن مهیا کردن زمینه های مناسب به منظور شناخت بهتر نسل جوان از دین و احکام این سنت الهی، موجب کاهش تبعات منفی ازدواج نیز می شود.

مدیر اجتماعی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج خروجی و کاربرد این همایش را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به استقبال بی نظیر شهروندان از این برنامه فرهنگی و آموزشی، این همایشها به صورت ادامه دار برگزار می شود.

علاقه مندان به شرکت در این سلسله همایشها می توانند هر هفته دوشنبه ها از ساعت 10 صبح به فرهنگسرای طبیعت واقع در پارک شهید چمران مراجعه کنند.

