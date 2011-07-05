ظرفیت چهار هزار دوره آموزشی در طرح بهشت یزد ایجاد شد

محمدرضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته بیش از چهار هزار نفر دوره ظرفیت آموزشی آموزشگاه ‌های آزاد برای پذیرفتن رایگان افراد بی ‌بضاعت ایجاد شده است که تا پایان سال 89 بیش از 265 نفر از این طرح بهره ‌مند شدند و 185 نفر با تخفیف ثبت ‌نام کردند.

وی بیان داشت: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ ای استان یزد به منظور حمایت از اقشار کم ‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه و با توجه به اینکه بخشی از نیازهای آموزشی این قشر توسط آموزشگاه‌ های آزاد فنی و حرفه ای تامین‌ می‌ شود، با ارائه طرح بهشت امکان بهره‌مندی از آموزشهای فنی و حرفه ‌ای را برای مددجویان این نهاد فراهم کرده است.

سلطانی افزود: طرح بهشت طرحی ابتکاری است که ضمن فراخواندن آموزشگاه ‌های آزاد فنی و حرفه ‌ای تابعه برای شرکت در این طرح همچنین هماهنگی با ارگانهای ذیربط از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به معرفی رایگان ایتام و افراد زیرپوشش این دو ارگان به آموزشگاه‌ های فنی و حرفه ای آزاد داوطلب اجرای این طرح، اقدام کرده است.

وی یادآور شد: طرح بهشت با استقبال خوب آموزشگاه‌ های فنی و حرفه‌ای استان یزد مواجه شده که سال طی مراسمی با ضیافت افطار در ماه مبارک رمضان از موسسان شرکت ‌کننده در این طرح تجلیل شد و امسال نیز این برنامه اجرایی خواهد شد.

سلطانی بیان داشت: امسال نیز برای بیش از چهار هزار مددجوی کمیته امداد و بهزیستی استان یزد در طرح بهشت ظرفیت ایجاد شده است.