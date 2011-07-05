6 درصد اقتصاد گلستان را صنایع تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح سه شنبه در جمع کارآفرینان استان با اشاره به دغدغه های بسیاری از مردم در خصوص اشتغال جوانان اظهار داشت: تنها راه حل بحران بیکاری جامعه نگاه و حمایت از تولید است.

وی اظهار داشت: آنان که نگاهی به تولید دارند سختی کار را می دانند وتنها راه ما حمایت از کار آفرینان و نخبگان عرصه تلاش است.

وی افزود: تولید نیز فرمولی خاص دارد که مدیر باید آگاه به شرایط زمان باشد و بتواند ظرفیت های موجود را شناسایی کند.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان با اعلام این مطلب که ما باید از تولید سنتی به سمت دانش محور برویم افزود: گلستان به شدت نیازمند این موضوع است.