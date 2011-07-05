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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تمرکز کانونی در راهکارهای توسعه پایدار استان/ آب البرز هوشمندانه مدیریت شود

تمرکز کانونی در راهکارهای توسعه پایدار استان/ آب البرز هوشمندانه مدیریت شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بر لزوم مدیریت هوشمندانه آب در البرز تاکید کرد و گفت: آب یکی از مهمترین مزیتهای البرز است.

دکتر قاسم حسینی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزای همایش سه روزه توسعه پایدار البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدیریت هوشمندانه آب البرز به عنوان مهمترین مزیت استان، از نکات کانونی در راهکارهای توسعه پایدار استان است.

حسینی با بیان این مطلب، افزود: مدیریت آبهای طالقان، کرج و ارتفاعات جنوبی البرز در بحث تامین و توزیع با ید به صورت جدی دنبال شود تا این مزیت ارزشمند تهدیدی برای استان نشود.
 
وی ادامه داد: البرز یکی از نقاطی است که انبار آب کشور است؛ آب البرزدارای بهترین کیفیت و کمیت به شمار می رود که باید در حال حاضر به جای دعوا بر سر چگونگی توزیع آب،‌ آنرا هوشمندانه مدیریت کنیم و جلوی آلوده شدن این منبع خداداد را بگیریم.
 
حسینی، تصریح کرد: خوشبختانه امسال اعتبارات و منابع مالی خوبی وجود دارد که می توان برای جلوگیری از اتلاف منابع استفاده کرد.
 
سرعت نگران کننده رشد جمعیت کرج
 
معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در ادامه سرعت فزاینده رشد جمعیت کرج را بسیار نگران کننده توصیف کرد و گفت: این وضعیت قابل مقایسه با هیچ جای کشور نیست.
 
 وی اضافه شدن 113 هزار واحد مسکونی مهر را که عمده آن در کرج و حومه است، درصورت عدم مدیریت، تهدیدی جدی تلقی و تاکید کرد: در بحث آمایش حتما تعادل و توازن جمعیت مدنظر قرار می گیرد.
 
ظرفیت افتخارآمیز بخش آموزش البرز
 
حسینی، همچنین با اشاره به تحصیل بالغ بر100 هزار دانشجو و 380 هزار دانش آموز در البرز، ظرفیت آموزشی استان را افتخارآمیز توصیف و با اشاره به احداث دانشگاه محیط زیست کرج تاکید کرد: باید  راه رفته دیگران را دوباره نرویم و با ایجاد رشته های میان رشته ای و کاربردی با اولویت فناوریهای نوین و توسعه منابع انسانی که اساس توسعه است در مسیر پیشرفت قدم برداریم.
کد مطلب 1351802

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