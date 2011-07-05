به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه نامه در دو بخش "شفیع عالمین" ویژه حضرت سید الشهدا (ع) و "ماه منیر" ویژه حضرت قمر بنی هاشم (ع) تهیه شده است که نواهنگ های حسینی، کلیپ های حسینی، کتابخانه حسینی و مطالبی چون حسین مظهر کرامت و عزت نفس ، ویژگیهای بزرگ اخلاقی ابا عبدالله الحسین علیه السلام ، داستانی از نشانه‌های امامت اهل‌بیت ، عوامل مؤثر در قیام حسین (ع) از مطالب این ویژه نامه است .

آگاهى و اشتیاق امام حسین(ع) به شهادت از مطالب مختلف بخش شفیع عالمین و نواهنگ های ولادت حضرت اباالفضل (ع)، کلیپ های ولادت حضرت عباس (ع)، کتابخانه حضرت عباس (ع)، ادب حضرت ابوالفضل العباس (ع) در دوران کودکی، ترجمه زیارتنامه حضرت ابوالفضل(ع)، دودمان درخشان حضرت عباس و رمز جاودانگی ابوالفضل العباس نیز از دیگر مباحث طرح شده در این ویژه نامه اینترنتی هستند .

ویژه نامه "میلاد یاس و لاله" از طریق نشانی اینترنتی www.tebyan.net قابل دسترسی است .