طرح سینما روباز در 2 شهر گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آق قلا با همکاری شهرداری های آق قلا و انبارالوم در شب های تابستان فیلم های روز سینما را به شیوه سینمای روباز به نمایش می گذارد.

سینمای روباز روزهای یکشنبه در پارک مختومقلی و در روزهای سه شنبه در پارک فجر شهر انبارالوم برگزار می شود.



بر اساس این گزارش در شهر آق قلا نیز در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در پارک کودک برگزار می شود.



اجرای طرح سینمای روزباز از جمله برنامه های طرح فراغت تابستانه در گلستان است.

در حال حاضر سه شهرستان گلستان دارای سینما هستند.



شهرستان آق قلا در 15 کیلومتری مرکز گلستان واقع شده است.