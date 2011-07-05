مشکل آلودگی هوا قوانین بر زمین مانده است

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای کاهش آلودگی هوا برای هریک از نهادهای مربوطه وظایفی مشخص شده گفت: همواره هرکدام ازاین نهادها برای عمل‌نکردن به وظایف خود دلایل و بهانه‌هایی مطرح می‌کنند. به عنوان نمونه زمانی که بحث از نوسازی خودروهای فرسوده می‌شود، مسئولان کمبود اعتبارات لازم را مطرح می‌کنند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مسئولان برای معضل آلودگی‌هوا چندان ارزشی قائل نمی‌شوند و توجه‌ای به این موضوع ندارند. تصویب قوانین مانند افزایش زمان معاینه‌فنی خودروها از 2 به 5 سال نشان می‌دهد، توجه و شناخت و درک لازم از آلودگی هوا در بین نمایندگان وجود ندارد.

رشیدی یادآور شد: مساله کاهش آلودگی هوا بسیار ساده است و برای آن تنها کافی است با نگاهی به قوانین موجود، قانون‌هایی که اجرایی نشده اند را مشخص کرده و همان قوانین را اجرا کنیم.