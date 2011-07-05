اخبار کوتاه فرهنگی از قم

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از ارائه آموزش نحوه استفاده از رایانه به 60 نفر از ائمه جماعات این استان خبر داد و اظهار داشت: ارائه آموزش استفاده از رایانه، اینترنت و نرم‌افزارهای قرآنی به ائمه جماعات مساجد استان قم از سال گذشته آغاز شد و تاکنون تعداد قابل توجهی از این افراد از این آموزش‌ها بهره‌مند شدند.

وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز در قالب فعالیت‌های فرهنگی، از ائمه جماعات مساجدی که موفق به کسب مدرک در این دوره‌ها شوند حمایت می‌کند.



حجت‌الاسلام حسینی تاکید کرد: خوشبختانه روحانیون مستقر برای شرکت در این دوره‌های آموزشی استقبال چشمگیری داشتند.



معرفی روحانی مستقر جدید روستای ورجان قم



مراسم تودیع و معارفه روحانی مستقر روستای ورجان قم با حضور مسئولان و اهالی این روستا برگزار شد.

حجت‌‌الاسلام خلیل سمیعا رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهک در این مراسم از روحانیون مستقر به عنوان سربازان خط مقدم جبهه تبلیغی یاد کرد.



وی همچنین از تلاش‌های فرهنگی تبلیغی حجت‌الاسلام جمیاری روحانی مستقر سابق روستای ورجان قم، برای حجت‌الاسلام بهرامیان روحانی مستقر جدید این روستا آرزوی موفقیت کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهک همچنین از همکاری مردم این روستا با روحانی مستقر قدردانی کرد و خواستار تداوم این همکاری شد.



لازم به ذکر است حجت‌الاسلام بهرامیان به عنوان روحانی مستقر روستای فردو فعالیت می‌کرد که در حال حاضر حجت‌الاسلام حسینیان روحانی مستقر سابق روستای قمرود به جای حجت‌الاسلام بهرامیان در روستای فردو فعالیت می‌کند.



راه‌اندازی کتابخانه عمومی در سه روستای بخش جعفرآباد



انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش جعفرآباد در راستای بررسی عملکرد کتابخانه‌ها و توسعه کتابخوانی در محل کتابخانه عمومی آیت‌الله خامنه‌ای شهر جعفریه برگزار شد.



در این جلسه ابتدا محمود عرب خزائلی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی بخش جعفرآباد به ارائه گزارشی از برنامه‌های انجام شده و در دست اقدام کتابخانه‌ها در سال جاری پرداخت و تقویم پیشنهادی برگزاری جلسات انجمن را مطرح کرد.



محمد صالح، بخشدار و رئیس انجمن کتابخانه‌های بخش جعفرآباد نیز بر لزوم راه‌اندازی کتابخانه در روستاهای بخش تاکید کرد و خواستار پیگیری اجرای مصوبات شد.



در پایان جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه‌های سال جاری، راه‌اندازی کتابخانه در روستاهای طغرود، باقرآباد و جعفرآباد به تصویب رسید.



همچنین مقرر شد روستای حیدرآباد و شریف‌آباد از نظر منابع و تجهیزات تقویت شود و در راستای توسعه کتابخوانی کتابخانه‌های سیار در سطح بخش راه‌اندازی شود.