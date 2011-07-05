به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید قربانزاده گوگلانی صبح سه شنبه در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر افزود: اجرای برنامه های فرهنگی با موضوع اعتیاد، مقابله جدی با اماکن عرضه قلیان بعنوان یکی از نقاط فروش مواد مخدر و ... ضروری است.

وی اظهار داشت: اعتیاد بعنوان یک پدیده شوم بوده و آثار زیانبار آن مشهود است و نجات فرزندان و جوانان کشور از این بلای خانمانسوز ضرورت دارد.

قربانزاده گوگلانی فزود: تلاشهای گسترده ای در جهت مقابله با اعتیاد و عرضه مواد مخدر صورت می گیرد که تقدیم هزاران شهید و جانباز گواه مدعای ماست و نشان از عزم جدی نظام بمنظور مبارزه با آن است.



فرماندار بندرترکمن، ضرورت حمایت گسترده از تلاشهای پلیسی و قضایی را الزامی دانست و خواستار همکاری گسترده همه ارگانها و مردم غیور در ریشه کنی این پدیده شوم شد.