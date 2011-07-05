هلمند یکی از ولایت های جنوبی افغانستان و یکی از مناطق نا امن برای نیروهای آمریکایی وانگلیسی بوده و نظامیان خارجی پس از گذشت ده سال هنوز نتوانسته اند حتی برنامه ای مشخص را برای برقراری ثبات در افغانستان تهیه ونتظیم کنند.

طالبان که بیشتر در ولایت هلمند حضور داشته همواره تلاش کرده تا با استفاده از تاکتیک های جدید از جمله تاسیس پایگاه های نظامی در برابر حملات نیروهای آمریکایی وانگلیسی مقابله کنند.

طالبان هم اکنون به جبهه ای قوی در مقابل نیروهای خارجی در افغانستان تبدیل شده وهمواره عملیات صحرایی خود را به شهرهای مهم افغانستان کشانده اند.

دولت آمریکا وانگلیس که به بهانه نابودی مراکز ترویستی به افغانستان آمده اند بدون نابودی این شبکه ها و برقراری صلح و ثبات در این کشور و با بر جای گذاشتن تلفات سنگین مالی وجانی تصمیم به عقب نشینی نظامیان خود از این کشور گرفته و نگرانی ها درباره آینده نامعلوم این جنگ همچنان وجود دارد.

این تصاویر تفنگداران دریایی آمریکا را در عملیاتی مشترک با سربازان ارتش ملی افغانستان در رودخانه ولایت هلمند در نزدیکی اردوگاه "گورگاک" در جنوب این کشور نشان می دهد که در تلاش برای بازداشت طالبان و دفع خطرات احتمالی آنها هستند.

این تصویر "احمد نواد" مترجم تفنگداران دریایی از کارولینای شمالی را مشغول عبادت نشان می دهد. "رایان ریچر" تفنگدار دریایی نیز مسئولیت حفظ امنیت را در زمان استراحت سربازان افغانی و آمریکایی در رودخانه هلمند برعهده دارد.

این تصویر "دورو دایگل" تفنگدار دریایی را نشان می دهد که هنگام عملیات گشت مشترک نیروهای آمریکایی و افغانی در ولایت هلمند با اسلحه ای در دستان خود در نهر آب قدم می زند.