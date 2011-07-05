برگزاری 4 دوره تربیت معلم قرآن در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم با همکاری دارالقرآن امام علی(ع) اقدام به برگزاری آزمون‌های 4 دوره تربیت معلم روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم کرده است.

وی اضافه کرد: در این آزمون‌ها بیش از 150 نفر از علاقه‌مندان شرکت کردند که از این تعداد، 95 نفر برای گذراندن این دوره‌ها پذیرفته شدند.



حجت‌الاسلام عظیمی با اشاره به تفکیک جنسیتی پذیرفته‌شدگان این دوره‌ها، اظهار داشت: 56 نفر از پذیرفته‌شدگان این دوره‌ها را خواهران و مابقی آنها را برادران تشکیل می‌دهند.



وی توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی قرآن کریم را یکی از برنامه‌های دارالقرآن الکریم قم عنوان کرد و یادآور شد: دارالقرآن الکریم در سال جاری با همکاری موسسات قرآنی استان برنامه‌های آموزشی مناسبی را در نظر گرفته که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اجرا می‌شود.



وی گفت: در حال حاضر 28 موسسه قرآنی و 4 خانه قرآن روستا در استان قم فعالیت می‌کنند.