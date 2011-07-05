وام کشاورزان یزدی تمدید شود

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تداوم 9 سال خشکسالی در استان یزد و خسارتهای بسیاری که از این پدیده به بخش کشاورزی وارد آورده است، پرداخت اقساط وام تولید کنندگان و بهره برداران این بخش با مشکل مواجه شده است.

نماینده مردم شهرستانهای ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس عنوان کرد: با توجه به تصویب هیئت دولت در سفر دور سوم به استان یزد، اعتبار لازم برای کارمزد و دیرکرد این وامها باید از طریق معاونت راهبردی فراهم و وام کشاورزان به مدت یک سال تمدید شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه هنوز به مرحله اجرا درنیامده است، بیان داشت: عدم اجرای این مصوبه نگرانی کشاورزان استان یزد را به دنبال داشته است.

فرهمند همچنین این درخواست را در قالب تذکر به رئیس جمهور نیز ارائه کرده است.