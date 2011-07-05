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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

وام کشاورزان یزدی تمدید شود

وام کشاورزان یزدی تمدید شود

ابرکوه - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار تامین اعتبار لازم برای تمدید وامهای کشاورزی استان یزد شد.

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تداوم 9 سال خشکسالی در استان یزد و خسارتهای بسیاری که از این پدیده به بخش کشاورزی وارد آورده است، پرداخت اقساط وام تولید کنندگان و بهره برداران این بخش با مشکل مواجه شده است.

نماینده مردم شهرستانهای ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس عنوان کرد: با توجه به تصویب هیئت دولت در سفر دور سوم به استان یزد، اعتبار لازم برای کارمزد و دیرکرد این وامها باید از طریق معاونت راهبردی فراهم و وام کشاورزان به مدت یک سال تمدید شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه هنوز به مرحله اجرا درنیامده است، بیان داشت: عدم اجرای این مصوبه نگرانی کشاورزان استان یزد را به دنبال داشته است.

فرهمند همچنین این درخواست را در قالب تذکر به رئیس جمهور نیز ارائه کرده است.

کد مطلب 1351821

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