به گزارش خبرگزاری مهر، این برای اولین بار در تاریخ ورزش ناشنوایان است که تیم های بانوان این فدراسیون به خارج از کشور اعزام می شوند. تیم های والیبال و تنیس روی میز بانوان ناشنوا در این سفر هفت روزه، اردوهای تمرینی و چند بازی دوستانه را تجربه خواهند کرد.
تیم های ملی تنیس روی میز و والیبال بانوان ناشنوای ایران برای حضور در دیدارهای تدارکاتی به ارمنستان سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این برای اولین بار در تاریخ ورزش ناشنوایان است که تیم های بانوان این فدراسیون به خارج از کشور اعزام می شوند. تیم های والیبال و تنیس روی میز بانوان ناشنوا در این سفر هفت روزه، اردوهای تمرینی و چند بازی دوستانه را تجربه خواهند کرد.
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