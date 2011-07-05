به گزارش خبرگزاری مهر، این برای اولین بار در تاریخ ورزش ناشنوایان است که تیم های بانوان این فدراسیون به خارج از کشور اعزام می شوند. تیم های والیبال و تنیس روی میز بانوان ناشنوا در این سفر هفت روزه، اردوهای تمرینی و چند بازی دوستانه را تجربه خواهند کرد.

