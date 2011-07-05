اعتراض 13 هزار معدنچی به کارفرمایان آمریکایی در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتا گلوب چاپ اندونزی، کارگران دو بخش از این معادن که توسط شرکت آمریکایی "فری پورت" اداره می شود، در حال حرکت با پای پیاده در مسیر 60 کیلومتری به سمت دفتر مرکزی این شرکت در "کوالا کنسانا" هستند.



بنابر این گزارش، رییس پلیس این منطقه با بیان اینکه اعتراض کارگران مسالمت آمیز بوده افزود: نیروهای پلیس اجازه ورود به منطقه کوالا کنسانان را به کارگران معترض نخواهد داد.

در حالی که مدیران شرکت آمریکایی فری پورت در تلاش برای ایجاد ارتباط با رهبران کارگران معترض هستند، از آنان خواسته اند که بر سر کار خود بازگردند تا در روند کاری شرکت در استخراج معادن خللی ایجاد نشود.

این معادن که بزرگترین معادن طلا و مس جهان محسوب می شود، در منطقه ای کوهستانی به وسعت 3.6 میلیون هکتار و در جنوب غربی استان 'پاپوآسی" اندونزی قرار گرفته است.

دولت از این منطقه به علت نگرانی از فعالیت گروه های جدایی طلب اندونزی به شدت حفاظت می کند و نسبت به حوادث اخیر و اعتصاب معدنچیان بسیار حساس و نگران است.