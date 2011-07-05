محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار اخباری در روزهای گذشته مبنی بر کناره گیری ولایتی از کمیته وحدت اصولگرایان گفت: خبر کناره گیری علی اکبر ولایتی به عنوان یکی از اعضای کمیته 3 نفره از ابتدا شایعه بود و هیچ منبع رسمی نداشت.



وی در خصوص برخی سخنان در مورد شکل گیری کمیته 3 نفره توسط جریان انحرافی گفت: تشکیل این کمیته هیچ ارتباطی با جریان انحرافی نداشته است و مطرح کردن این مطالب برای اصولگرایان ضررهای بسیاری دارد.

گفتنی است در روزهای گذشته یکی از سایتهای خبری از کناره گیری علی اکبر ولایتی از کمیته 3 نفره خبر داده بود که این اخبار از همان آغاز انتشار با اما و اگرهای زیادی مواجه شد.

همچنین سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه اکثر چهره‌های شاخص در جریان اصولگرا از کناره‌گیری علی‌اکبر ولایتی از کمیته سه نفره اصولگرایان بی‌اطلاع هستند یاد آور شد که سخنگوی جامعه روحانیت مبارز نیز اعلام کرده است از کناره‌گیری وی اطلاع ندارد.

