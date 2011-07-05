آغاز داوری جشنواره شعر موسم گل در هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سخن سنج دبیر ششمین جشنواره شعر موسم گل با اعلام این خبر گفت: داوری آثار رسیده به جشنواره موسم گل در دو مرحله انجام خواهد شد که داوری مرحله اول آثار آغاز و تا پایان هفته جاری به طول خواهد کشید و با پایان داوری اولیه، راه یافتگان به مرحله رقابتی اعلام خواهند شد.

وی افزود: داوری اولیه آثار رسیده به دبیرخانه با حضور «مهدی سیار» و «محمدعلی علیزاده» انجام خواهد شد که در داوری مقدماتی آثار تلاش می‌شود تمام آثار رسیده که سطح مناسبی را دارا باشند به مرحله رقابتی راه یابند و تعداد مشخصی برای راه یافتگان به بخش رقابتی در نظر گرفته نشده است.

سخن سنج با اشاره به فراوانی آثار رسیده به ششمین دوره از جشنواره بیان داشت: در این دوره از جشنواره بین از 3000 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید، با توجه به اینکه فراخوان جشنواره در سطح استان تهران توزیع شده بود، اما محدودیتی برای دریافت آثار نداشتیم و آثار ارسالی از استان‌ها و شهرهای همجوار و حتی از کشور آلمان به بخش داوری راه یافت.

وی در پایان افزود: داوری مرحله دوم 18 تیرماه سال جاری آغاز می‌شود که متعاقبا اسامی داوران در این مرحله اعلام خواهد شد.

گفتنی است ششمین جشنواره شعر موسم گل با مشارکت حوزه هنری استان تهران، مجتمع علوم انسانی فرهنگ، اداره کل آموزش و پرورش تهران، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مرداد ماه 1390 برگزار می‌شود.