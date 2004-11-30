خواسته دانشجويان بسيجي: اخراج سفير انگليس؛ تجديدنظر در روابط اقتصادي و سياسي با روباه پير؛ اقتدار دستگاه ديپلماسي

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" تجمع بسيج دانشجويي دانشگاه هاي استان تهران با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد از ساعت 30/13 آغاز شد و بر تعداد دانشجويان كه در لحظات اوليه آغاز اين تجمع به 500 تن مي رسيد، لحظه به لحظه افزوده مي شد،تا جايي كه در آخرين لحظات اين تجمع تعداد داتشجويان به بيش از هزار وپانصد نفر رسيد.

در اين تجمع كه مجوز آن روز گذشته از سوي استانداري تهران صادر شده بود ، دانشجوياني از دانشگاه هاي تهران و برخي شهرهاي اطراف، از جمله قم حضور يافته بودند.

در ابتداي برنامه پيام مهم رهبر انقلاب در مورد حوادث فلوجه و كشتار مسلمانان در عراق قرائت شد و دانشجويان با سر دادن شعارهايي ضمن محكوميت جنايات اشغالگران در عراق خواستار اتحاد دنياي اسلام براي مقابله با استكبار جهاني شدند.

دانشجويان پلاكاردهايي با خود داشتند كه بر روي آنها نوشته شده بود: سفير انگلستان اخراج بايد گردد؛ شيعه و سني به خاطر خدا متحد شويد؛ انگليس شريك جرم آمريكا و اسرائيل ؛ باور كنيد دولت -وزارت خارجه -مجلس -شوراي امنيت -يدالله فوق ايديهم؛ مجلس پرمدعا التماس دعا؛ ديپلمات ايراني غيرت ديني ات كو؟ ؛ فناوري صلح آميز هسته اي برآيند تصميم ملت؛ ديپلماسي ذلت را تمام كنيد؛ قطع رابطه سياسي اقتصادي با انگلستان؛ ما از حق خود نخواهيم گذشت و ...

همچنين دانشجويان تصاويري از امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري و نيز دست نوشته هايي به زبانهاي انگليسي و عربي با خود حمل مي كردند. دانشجويان بسيجي شعار مي دادند: الله اكبر؛ هيهات من الذله؛ مرگ بر آمريكا؛ مرگ بر انگليس؛ اي امت اسلامي ديگر وقت قيام است كالاي انگليسي بر مسلمين حرام است؛ مي جنگيم مي ميريم سازش نمي پذيريم؛ كالاي انگليسي تحريم بايد گردد سفارت انگليس تعطيل بايد گردد؛ وزارت خارجه اقتدار اقتدار ؛ انرژي هسته اي حق مسلم ماست دفاع از حق خود عزم مصمم ماست و ...

همچنين فرم هايي براي ثبت نام در ميان دانشجويان توزيع شد كه دانشجويان با ارائه نام و نام خانوادگي،نشاني،تلفن و پست الكترونيكي حمايت خود را از متن اين فرم اعلام كردند و پس از تكميل، ان را به داخل صندوق هايي كه به همين منظور آماده شده بود انداختند.

در قسمتهايي از متن اين فرم آمده است: اخراج عزت مدارانه، كمترين پاسخ به قتل عام وحشيانه ؛ در پاسخ به نداي ياللمسلمين خطاب به ملت ها و دولت هاي جهان اسلام، علي الخصوص دولت جمهوري اسلامي ايران ؛ امت اسلامي راه ديگري جز لب گزيدن و سكوت در پيش مي گيرد.

در ادامه اين متن راههايي كه امت اسلامي مي خواهد در پيش بگيرد اينگونه عنوان شده است: 1- اخراج سفير انگليس ، به همراه قطع كامل روابط اقتصادي سياسي 2- وقفه در فروش نفت ، براي قطع شريان حياتي مستكبران حربي 3- تحريم كالاهاي آمريكا و متحدانش در راستاي تقويت روحيه خودباوري 4- اعلام آمادگي در راستاي صدور حكم جهاد توسط ولي امر مسلمين

به گزارش خبرنگار ما در ادامه اين تجمع ، صحرايي استاد دانشگاه طي سخناني با تحليل شرايط كنوني جهان اسلام و قتل عام مسلمانان بي دفاع در نقاط مختلف جهان و جريانات هسته اي ، وفاداري دانشجويان بسيجي به آرمانهاي انقلاب، امام راحل و فرامين مقام معظم رهبري اعلام كرده و از دستگاه ديپلماسي كشورمان خواست كه از انفعال دست بردارند كه دانشجويان نيز با سر دادن شعارهايي سخنان وي را تاييد كردند.

همچنين دانشجويان پس از قرائت بيانيه پاياني ، پرچم آمريكا، اسرائيل و انگليس را به آتش كشيدند كه پس از لحظاتي با پرتاب مواد آتش زا از سوي دانشجويان به سمت سفارت انگليس ، قصد پيشروي به سمت سفارت انگليس را داشتند كه نيروي انتظامي با وارد كردن نيروهاي ويزه مانع از آن شد.

از اين لحظه پرتاب سنگ و مواد آتش زا به سمت سفارت انگليس شدت يافت و بر اثر پرتاب سنگ، تعدادي از شيشه هاي سفارت انگليس شكسته شد و دانشجويان با روشن كردن آتش در وسط خيابان فردوسي و در مقابل سفارت انگليس باعث مسدود شدن اين خيابان و شدت يافتن درگيري ها شدند.

پس از دقايقي، نيروي انتظامي دانشجويان را به سمت ميدان فردوسي به عقب رانده و پس از تلاش فراوان، دانشجويان معترض در كوچه هاي منتهي به خيابان فردوسي متفرق شده و اين تجمع در ساعت 45/15 پايان يافت.