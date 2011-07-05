به گزارش خبرنگار مهر، تولید مستند "خانه قمر خانم" به تهیه‌کنندگی ایواره فیلم در دی ماه سال گذشته با تصویربرداری عماد خدابخش آغاز شد. این مستند بلند به شیوه مشاهده مقطعی از زندگی قمرخانم زن سرزنده 75 ساله می‌پردازد که خود را برای تغییراتی که در زندگیش پیش آمده، آماده می‌کند.

این مستند 73 دقیقه‌ای توسط ارسلان امیری و آیدا پناهنده تدوین شده است. پناهنده پیش از این با فیلم‌های داستانی کوتاه "روشنایی‌های شهر" و "تاج خروس "و فیلم بلند " قصه داود و قمری "مطرح شده بود و "خانه قمر خانم" دومین تجربه مستند او پس از فیلم "ایراندخت" است.

مستند "خانه قمرخانم" برای شرکت در جشن مستند خانه سینما و جشنواره سینما حقیقت آماده می‌شود.