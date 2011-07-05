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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

ملکوتی "خانه قمرخانم" را صداگذاری می‌کند

ملکوتی "خانه قمرخانم" را صداگذاری می‌کند

صداگذاری مستند بلند "خانه قمر خانم" به کارگردانی آیدا پناهنده با پایان تدوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تولید مستند "خانه قمر خانم" به تهیه‌کنندگی ایواره فیلم در دی ماه سال گذشته با تصویربرداری عماد خدابخش آغاز شد. این مستند بلند به شیوه مشاهده مقطعی از زندگی قمرخانم زن سرزنده 75 ساله می‌پردازد که خود را برای تغییراتی که در زندگیش پیش آمده، آماده می‌کند.

این مستند 73 دقیقه‌ای توسط ارسلان امیری و آیدا پناهنده تدوین شده است. پناهنده پیش از این با فیلم‌های داستانی کوتاه "روشنایی‌های شهر" و "تاج خروس "و فیلم بلند " قصه داود و قمری "مطرح شده بود و "خانه قمر خانم" دومین تجربه مستند او پس از فیلم "ایراندخت" است.

مستند "خانه قمرخانم" برای شرکت در جشن مستند خانه سینما و جشنواره سینما حقیقت آماده می‌شود.

کد مطلب 1351843

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