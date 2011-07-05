وظیفه سینما نمایش واقعیت‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست تخصصی چهارمین جشنواره فیلم پلیس با موضوع نقش مستند در پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی با حضورجواد طوسی منتقد و پژوهشگر سینما و عبدالرضا امیری کارشناس اموررسانه وعلوم انتظامی درسالن شماره سه سینما فلسطین برگزار شد.

درابتدای این نشست عبدالرضا امیری داور بخش فیلمنامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرایم گفت: رسانه‌ها در تمامی ابعاد زندگی انسان حضور دارند و می‌توان گفت در تار و پود جامعه تنیده شده‌اند و کمتر حوزه ای را سراغ داریم که ردپایی از رسانه در آن وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: رسانه ها برای حضور پررنگ و برجسته شان برای پلیس ازاهمیت بسیاری برخوردارهستند وبه نوعی می توانند ابزاری برای ایجاد امنیت و پیشگیری از جرم باشند و می توانند با کارکردهای اشتباه عکس این موضوع رفتار کنند .

این کارشناس رسانه با بیان این که وقوع هرجرم هزینه های پیدا و پنهانی دارد گفت: برای کاهش این هزینه ها باید از روش‌های پیشگیرانه استفاده کرد و یکی از این روش ها اصلاح ساختارهای معیوب، آموزش و فرهنگ سازی برای مردم است.

امیری با اشاره به این که فیلمسازان باید در آثارشان به سطوح مختلف پیشگیری توجه کنند گفت: 98 درصد مردم جامعه زندگی سالمی دارند و تنها دو درصد آنها مشتریان پلیس هستند. بنابراین آثاری که برای این مخاطبان ساخته می‌شود تفاوت هایی دارد. محصولات رسانه ها بخشی برای مخاطبین سطح یک که در معرض آسیب نیستند تولید می شود و تعدادی از آثار نیزباید براساس پیشگیری نوع دوم یعنی گروهی که در معرض جرم هستند ساخته شود.

وی اضافه کرد: رسانه های ما بیشتر به مجرمان پرداخته اند در حالی که قربانیان نیز در وقوع جرم مقصرهستند، اگر رسانه ها در رابطه با موقعیت هایی که قربانی درمعرض تهاجم قرار می گیرد آگاهی بخشی کنند، می توان در صد بالایی از جرایم پیگیری کرد. امیری از توان، انگیزه وفرصت به عنوان نقاط کلیدی وقوع جرم نام برد وگفت: رسانه ها باید انگیزه های ارتکاب جرم را کاهش دهند.

به گفته این کارشناس رسانه می توان در آثار هنری به آسیبهای اجتماعی به شکل گسترده پرداخت اما نیازی نیست که به طور عمومی اکران شود . برخی از این مستند ها برای خانواده های زندانیان و یا گروه های خاص اجتماعی اکران می شود و برای همان گروه نیز کارکرد آموزشی خواهد داشت.

امیری با بیان این که در آثار مستند اجتماعی جای خالی پژوهش احساس می شود، گفت:یک فیلم خوب می تواند به اندازه 5 هزار پلیس توانا در سلامت و امنیت جامعه تاثیر گذار باشد.

در ادامه این نشست جواد طوسی منتقد سینما با اشاره به این که آثار مستند باید آینه تمام نمای بحران ها و ناهنجاری های شرایط معاصر باشند گفت: وظیفه فرهنگ و هنر نمایش واقعیت ها است. در مستند نگاه سرگرمی و تفریحی حذف می شود و با جدا شدن این نگاه تماشاگران آن نیز محدودتر می شود.

این منتقد سینما با بیان این که آثاری که داوری غیر مستقیم می کنند به مراتب ماندگارتر هستند گفت: استفاده از برخی از شاخص های مستند به کلیشه تبدیل شده مانند گفتارهایی که در متن وجود دارد و بیشتر آنها فاقد خلاقیت وپژوهش علمی هستند .

به گفته طوسی برای مخاطبی که وقت و حوصله ندارد ایجاز نقش تعیین کننده ای در موفقیت یک مستند دارد. استفاده درست و مناسب از موسیقی نیز که به موضوع فیلم وفادار باشد ویژگی دیگری از یک مستند موفق است.

طوسی با اشاره به روایت مستند گونه برخی از آثار سینمایی گفت: در برخی از فیلم ها استفاده درست و به جا از زبان مستند و برگشت به موقع به فضای داستانی را مشاهده می‌کنیم که این نشان از آن دارد که فیلمسازان حرفه ای ما نیز نمی توانند ارزش های این سینما را نادیده بگیرند.