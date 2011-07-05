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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نیازمند چهار سال زمان برای هوشمندسازی مدارس هستیم

عضو شورای آموزش و پرورش شهر تهران گفت: برای هوشمندسازی مدارس نیازمند چهارسال زمان هستیم.

حجت الاسلام محسن دعاگو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوشمندسازی مدارس به آهنگ رشد و توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می افزاید.

به گفته وی، برای دستیابی به رشد و شکوفایی مطلوب و همه جانبه هیچ چاره ای جز هوشمندسازی مدارس در مقیاس ملی و سطح عالی نیست.

عضو شورای آموزش و پرورش شهر تهران افزود: در حال حاضر در آغاز راه هستیم و برای ملی شدن هوشمندسازی مدارس حداقل نیازمند چهار سال فرصت هستیم.

حجت الاسلام دعاگو ادامه داد: اگر تا چهار سال آینده موفق شویم تمام مدارس کشور را هوشمند کنیم به توفیق بزرگی دست پیدا می کنیم.

وی اضافه کرد: هوشمندسازی مدارس اقدام مبارکی است که با عزم راسخ مسئولین آموزش و پرورش می تواند به سرانجام مطلوب برسد.
 

کد مطلب 1351848

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