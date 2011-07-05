خطر بی ثباتی در روسیه به سبب کاهش اعتماد به مدودف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نزاویسیمایا گازتا، "آلکسی گورباچف" در مطلبی در این باره می نویسد: بنا بر نظرسنجی‌‌های اخیر میزان اعتماد به دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه مانند سابق از اعتماد به ولادیمیر پوتین پایین تر است که کارشناسان این وضع را نگران کننده می دانند و احتمال می دهند که نظام سیاسی کشور به بی ثباتی کشیده شود.

در ادامه این مطلب آمده است : بر اساس ‌نظرسنجی ‌ماه ‌ژوئن ‌مرکز ‌"لوادا" شاخص ‌اعتماد ‌به ‌دیمیتری ‌مدودف ‌به ‌میزان 5 درصد‌ ‌و ‌شاخص ‌تأیید ‌فعالیت ‌وی ‌به ‌میزان ‌3 درصد کاهش ‌یافته است . ‌اکنون ‌33 درصد ‌جمعیت ‌آماری ‌به ‌رئیس ‌جمهوری ‌اعتماد دارند ‌و ‌66 درصد‌ هم فعالیت ‌او ‌را ‌تأیید ‌می کنند. ‌شاخصهای ‌مربوط به ‌ولادیمیر ‌پوتین‌ ‌41 درصد‌ و ‌69 درصد‌ است و با ‌وضعیت ‌یک ‌ماه ‌پیش ‌تغییر ‌نکرده ‌است. ‌به ‌عبارت ‌دیگر، ‌شاخص ‌اعتماد ‌و ‌تأیید ‌نخست ‌وزیر ‌از ‌رئیس ‌جمهور ‌به ‌میزان ‌8 درصد و ‌3 درصد‌ بالاتر ‌است.



همچنین نظرسنجی‌‌های ‌بنیاد ‌"افکار ‌عمومی" ‌نشان دهنده کاهش علاقه ‌و ‌اعتماد ‌مردم ‌هم ‌به ‌پوتین ‌‌و ‌هم ‌به ‌مدودف است. ‌سطح ‌اعتماد ‌به ‌رئیس ‌جمهور ‌از 56 درصد به ‌54 درصد ‌کاهش ‌یافته ‌و ‌سطح ‌اعتماد ‌به ‌نخست ‌وزیر نیز ‌از ‌59 درصد ‌تا 56 درصد رسیده است.



"میخائیل ‌رمیزوف" ‌رئیس ‌انستیتوی ‌راهبرد ‌ملی، کاهش ‌سطح ‌مقبولیت ‌رئیس ‌جمهوری ‌و ‌حفظ ‌سطح ‌علاقه ‌مردم ‌به ‌نخست ‌وزیر ‌را مایه شگفتی نمی داند. زیرا به گفته وی ‌نخست وزیر ‌با ‌تشکیل ‌جبهه ‌مردمی ‌مبارزه ‌انتخاباتی ‌را ‌شروع کرده ‌و ‌دستور ‌کار ‌خود ‌را ‌که ‌حالت ‌عوام ‌پسند ‌دارد، ‌اعلام ‌کرده و ‌به ‌گروههای ‌وسیع ‌مردم، وعده ‌حمایت ‌اجتماعی ‌و ‌فرصت‌های ‌جدید ‌کار ‌را ‌داده است.



در ‌حالی ‌که ‌ولادیمیر ‌پوتین ‌همیشه ‌از ‌طرف ‌دولت ‌به ‌عنوان ‌"پدر ‌ملت" ‌اظهار ‌نظر ‌می ‌کند، ‌دیمیتری ‌مدودف ‌در ‌همین ‌حال ‌بر ‌تمرکز ‌زدایی ‌و ‌کاهش ‌نقش ‌دولت ‌در ‌اقتصاد ‌تأکید ‌می کند. ‌به ‌عبارت ‌دیگر ‌موضوعاتی ‌که ‌او ‌مطرح ‌می ‌کند ‌نه ‌برای ‌عموم ‌مردم، ‌بلکه ‌برای ‌گروه‌‌های ‌برگزیده ‌اهمیت ‌دارد.



‌به ‌گفته ‌رمیزوف، ‌در ‌حالی ‌که ‌نخست ‌وزیر روسیه ‌مستقیماً ‌در ‌مبارزه ‌انتخاباتی ‌پارلمانی ‌شرکت ‌می ‌کند، ‌رئیس ‌جمهوری ‌در ‌روند ‌گزینش ‌رهبر ‌جدید ‌در ‌میان ‌نخبگان ‌شرکت ‌می‌کند ‌و ‌می ‌خواهد ‌نقطه ‌نظر ‌نخبگان ‌رسانه ای، ‌بازرگانی ‌و ‌اداری ‌را ‌درباره ‌مسائل ‌مهم ‌بداند. ‌ولی ‌این ‌پیام های ‌رئیس ‌جمهوری ‌با ‌قلوب ‌شهروندان ‌عادی ‌روسیه ‌ارتباط ‌برقرار ‌نمی ‌کند.



"آلکسی ‌موخین"، ‌مدیر ‌مرکز ‌اطلاعات ‌سیاسی ‌در ‌گفتگو ‌با ‌نزاویسیمایا ‌گازتا ‌گفت : ‌مدودف ‌به تازگی ‌ابتکارات ‌فراوانی ‌مطرح ‌کرده، ‌ولی ‌از ‌کسی ‌جواب ‌اجرای ‌آنها ‌را ‌نخواسته ‌است. ‌این ‌امر ‌سبب ‌نارضایتی ‌اقشار ‌بالا ‌و ‌پایین ‌جامعه ‌شده ‌است. ‌این ‌کارشناس ‌معتقد ‌است ‌که ‌سطح ‌محبوبیت ‌دو ‌رهبر ‌نباید ‌از ‌همدیگر ‌جدا ‌شود، ‌زیرا ‌شاخص ‌محبوبیت ‌مدودف ‌سایه ‌ای ‌از ‌شاخص ‌محبوبیت ‌پوتین ‌است و ‌تا ‌زمانی ‌که ‌ائتلاف ‌حاکیم ‌به ‌حیات ‌خود ‌ادامه ‌دهد، ‌این ‌وضع ‌تغییر ‌نخواهد ‌کرد.



کارشناسان ‌درباره ‌صحت ‌نظرسنجی‌‌ها ‌هم ‌ابراز ‌تردید و ‌خاطرنشان می کنند ‌که ‌این ‌نظرسنجی‌‌ها ‌یک ‌گرایش ‌خطرناک ‌مشخص ‌می ‌کند ‌و ‌آن ‌وابستگی ‌سطح ‌محبوبیت ‌قدرت ‌دولتی ‌به ‌شخصیت ‌پوتین ‌است و در صورتی که ‌برای ‌میزان ‌طرفداری ‌از ‌پوتین ‌اتفاقی ‌بیفتد، ‌ثبات ‌تمام ‌نظام ‌سیاسی ‌که ‌او ‌ساخته ‌است، ‌زیر ‌سئوال ‌خواهد ‌رفت.



از ‌نقطه ‌نظرهای ‌کارشناسان ‌می ‌توان ‌نتیجه ‌گرفت ‌که ‌در ‌حال ‌حاضر ‌رئیس ‌جمهوری ‌و نخست ‌وزیر ‌مخاطبین ‌متفاوتی ‌دارند ‌ولی ‌هر ‌دوی ‌آنها ‌مهم ‌هستند. ‌با ‌این ‌حال، ‌مخاطبین ‌رئیس ‌جمهور ‌از ‌نظر ‌کمی ‌محدود ‌بوده ‌و ‌نقطه ‌نظر ‌آنها ‌بر ‌شاخص‌‌هایی ‌که ‌در ‌نظرسنجی‌‌ها ‌منعکس ‌می‌شود، ‌اثر ‌نمی ‌گذارد. ‌



در بخش دیگری از ادامه آمده است : نباید ‌فراموش ‌کرد ‌که ‌مدودف ‌در ‌ماه‌‌های ‌مه- ‌ژوئن ‌به طور مرتب ‌هدف ‌سؤالات ‌درباره ‌شرکت ‌وی ‌در ‌انتخابات ‌ریاست ‌جمهوری ‌سال ‌2012 ‌قرار ‌می ‌گرفت.