به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این بیانیه آمده است: تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از الطاف خفیه الهی و زاییده تفکر ناب و آینده‌نگری دقیق حضرت امام خمینی‌(ره) از الزامات و مقتضیات تداوم انقلاب و آرمان‌های بلند و جهانی آن و تضمین استمرار و بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

این بیانیه می افزاید: کارنامه درخشان سپاه در عرصه‌های پاسداری از انقلاب و مقابله هوشمندانه با تهدیدات و فتنه‌هایی که توسط اتاق فکر استکبار جهانی و نظام سلطه مهندسی شده است نشان می‌دهد که پاسداران عزیز در این راه مقدس در اوج بصیرت، هوشیاری و آگاهی حضوری فداکارانه و مستمر داشته‌اند.

در ادامه این بیانه با برشماری قابلیت و توانمندیهای منحصر بفرد سپاه که در عمل آنرا فراتر از یک سازمان نظامی به الگوی نوین از یک نیروی مردمی و انقلابی مبدل ساخته است آمده است: مزیت‌های تعیین کننده سپاه بویژه پذیرش نقش‌های سترگ در حوزه دست‌یابی به فن‌آوریهای روز و تلاش خستگی‌ناپذیر و جهادی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، امنیتی، سازندگی، محرومیت زدایی و توسعه توان دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور و برخورداری از ظرفیت‌های لازم برای اشراف اطلاعاتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نیز کنترل بحران در محیط داخلی، همواره دشمنان انقلاب و نظام را در دسترسی به اهداف و مقاصد شیطانی ناکام گذارده است.

این بیانیه تصریح کرده است: آمادگی دائمی و همه جانبه سپاه در خنثی ساز راهبردها و سناریوهای متعدد دشمنان که برای فروپاشی نظام و نابودی انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شده است همواره عصبانیت و کینه‌توزی آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب داخلی و خارجی علیه این نهاد مقدس را برانگیخته و آنان را به آزمودن سناریوهای تبلیغاتی و عملیات روانی گوناگون جدید و شکست‌خورده مانند تحریم و نسبت دادن اتهامات واهی به این نهاد مجبور کرده است.

این بیانیه با اشاره به روند افتخار آمیز پیشرفت، روزآمدی و نوشوندگی سپاه در تناسب با الزامات و مقتضیات زمانی و ماموریتی و حفظ آمادگی‌ برای حضور بیدرنگ در صحنه‌های نیاز انقلاب و کشور آورده است: برگزاری سلسله رزمایش‌های پیامبراعظم (ص) و نمایش توان بازدارندگی و اقتدار دفاعی نیروهای مسلح که مسرت و شادمانی علاقمندان انقلاب و نظام اسلامی را رقم زده است تنها به مثابه جلوه‌ای از واقعیت و موفقیت سپاه امروز دشمنان را به تماشاگر بلامنازع قدرت دفاعی استراتژیک ایران بعنوان یک توان بازدارنده و عامل پشتیبانی روانی و معنوی ملت‌های مسلمان و آزاده و حق طلب منطقه در فرآیند بیداری اسلامی و ستیز با ظلم و جنایت دیکتاتورهای حاکم و وابسته به قطب مدعی مدیریت جهان مبدل ساخته است.

این بیانیه با تبیین ابعاد و عرصه‌های وحدت، هماهنگی و هم افزایی دیرین ارتش و سپاه در اجرای ماموریت‌های قانونی و انقلابی محوله آورده است: ایجاد یک شبکه دفاعی یکپارچه برای تامین اهداف امنیتی و حراست از استقلال و تمامیت ارضی کشور و ارزشها و آرمان‌های انقلاب اسلامی مرهون روح همکاری، هماهنگی و تعامل بین این دو سازمان نظامی و مکتبی در عرصه‌های مختلف است که نقطه آغازین آن 8 سال دفاع مقدس بشمار می‌رود.

این بیانیه در پایان با تبریک سوم شعبان ماه سالروز ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و روز پاسدار به آحاد مختلف ملت بصیر و ولایت‌مدار ایران بویژه خیل عظیم پاسداران انقلاب اسلامی و تحسین پیشرفت‌های خیره کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیشبرد تحقق اهداف راهبردی نظام تاکید کرده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تجارب و دستاوردهای تعیین کننده و استراتژیک خود ضمن هوشیاری و هوشمندی در رصد و رویارویی با تهدیدات دشمنان فرامنطقه‌ای و جریان‌های انحرافی و ضد انقلاب در دهه جاری که در حقیقت در مصاف با جنگ نرم قابل توصیف است، به مدد الهی و عقبه مردمی و روحیه جهادی وا نقلابی خود با تبعیت محض از فرامین و منویات ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم رهبری (مدظله العالی) حضور تمامی عیار داشته و به فضل خداوند همچنان بسترهای چیرگی و فائق آمدن ملت ایران بر دشمن را فراهم خواهد آورد.



