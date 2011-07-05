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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

طی بیانیه‌ای عنوان شد؛

سپاه در رویایی با جریان‌های انحرافی حضوری تمام عیار داشته است

سپاه در رویایی با جریان‌های انحرافی حضوری تمام عیار داشته است

ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه ای ضمن گرامیداشت سالروز ولادت باسعادت امام حسین (ع) و روز پاسدار، تاکید کرد: سپاه در رصد و رویارویی با تهدیدات دشمنان فرامنطقه‌ای و جریان‌های انحرافی و ضد انقلاب حضوری تمام عیار داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این بیانیه آمده است: تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از الطاف خفیه الهی و زاییده تفکر ناب و آینده‌نگری دقیق حضرت امام خمینی‌(ره) از الزامات و مقتضیات تداوم انقلاب و آرمان‌های بلند و جهانی آن و تضمین استمرار و بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

این بیانیه می افزاید: کارنامه درخشان سپاه در عرصه‌های پاسداری از انقلاب و مقابله هوشمندانه با تهدیدات و فتنه‌هایی که توسط اتاق فکر استکبار جهانی و نظام سلطه مهندسی شده است نشان می‌دهد که پاسداران عزیز در این راه مقدس در اوج بصیرت، هوشیاری و آگاهی حضوری فداکارانه و مستمر داشته‌اند.
 
در ادامه این بیانه با برشماری قابلیت و توانمندیهای منحصر بفرد سپاه که در عمل آنرا فراتر از یک سازمان نظامی به الگوی نوین از یک نیروی مردمی و انقلابی مبدل ساخته است آمده است: مزیت‌های تعیین کننده سپاه بویژه پذیرش نقش‌های سترگ در حوزه دست‌یابی به فن‌آوریهای روز و تلاش خستگی‌ناپذیر و جهادی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، امنیتی، سازندگی، محرومیت زدایی و توسعه توان دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور و برخورداری از ظرفیت‌های لازم برای اشراف اطلاعاتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نیز کنترل بحران در محیط داخلی، همواره دشمنان انقلاب و نظام را در دسترسی به اهداف و مقاصد شیطانی ناکام گذارده است.
 
این بیانیه تصریح کرده است: آمادگی دائمی و همه جانبه سپاه در خنثی ساز راهبردها و سناریوهای متعدد دشمنان که برای فروپاشی نظام و نابودی انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شده است همواره عصبانیت و کینه‌توزی آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب داخلی و خارجی علیه این نهاد مقدس را برانگیخته و آنان را به آزمودن سناریوهای تبلیغاتی و عملیات روانی گوناگون جدید و شکست‌خورده مانند تحریم و نسبت دادن اتهامات واهی به این نهاد مجبور کرده است.
 
این بیانیه با اشاره به روند افتخار آمیز پیشرفت، روزآمدی و نوشوندگی سپاه در تناسب با الزامات و مقتضیات زمانی و ماموریتی و حفظ آمادگی‌ برای حضور بیدرنگ در صحنه‌های نیاز انقلاب و کشور آورده است: برگزاری سلسله رزمایش‌های پیامبراعظم (ص) و نمایش توان بازدارندگی و اقتدار دفاعی نیروهای مسلح که مسرت و شادمانی علاقمندان انقلاب و نظام اسلامی را رقم زده است تنها به مثابه جلوه‌ای از واقعیت و موفقیت سپاه امروز دشمنان را به تماشاگر بلامنازع قدرت دفاعی استراتژیک ایران بعنوان یک توان بازدارنده و عامل پشتیبانی روانی و معنوی ملت‌های مسلمان و آزاده و حق طلب منطقه در فرآیند بیداری اسلامی و ستیز با ظلم و جنایت دیکتاتورهای حاکم و وابسته به قطب مدعی مدیریت جهان مبدل ساخته است.
 
این بیانیه با تبیین ابعاد و عرصه‌های وحدت، هماهنگی و هم افزایی دیرین ارتش و سپاه در اجرای ماموریت‌های قانونی و انقلابی محوله آورده است: ایجاد یک شبکه دفاعی یکپارچه برای تامین اهداف امنیتی و حراست از استقلال و تمامیت ارضی کشور و ارزشها و آرمان‌های انقلاب اسلامی مرهون روح همکاری، هماهنگی و تعامل بین این دو سازمان نظامی و مکتبی در عرصه‌های مختلف است که نقطه آغازین آن 8 سال دفاع مقدس بشمار می‌رود.
 
این بیانیه در پایان با تبریک سوم شعبان ماه سالروز ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و روز پاسدار به آحاد مختلف ملت بصیر و ولایت‌مدار ایران بویژه خیل عظیم پاسداران انقلاب اسلامی و تحسین پیشرفت‌های خیره کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیشبرد تحقق اهداف راهبردی نظام تاکید کرده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تجارب و دستاوردهای تعیین کننده و استراتژیک خود ضمن هوشیاری و هوشمندی در رصد و رویارویی با تهدیدات دشمنان فرامنطقه‌ای و جریان‌های انحرافی و ضد انقلاب در دهه جاری که در حقیقت در مصاف با جنگ نرم قابل توصیف است، به مدد الهی و عقبه مردمی و روحیه جهادی وا نقلابی خود با تبعیت محض از فرامین و منویات ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم رهبری (مدظله العالی) حضور تمامی عیار داشته و به فضل خداوند همچنان بسترهای چیرگی و فائق آمدن ملت ایران بر دشمن را فراهم خواهد آورد.

 
کد مطلب 1351852

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