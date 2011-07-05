حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصمیم انتقال تیم فوتبال نفت تهران به استان مرکزی و دیگر تیم‌های بزرگ به شهرستان‌ها را تصمیمی غیر کارشنانسی خواند و گفت: چنین اقداماتی آثار زیانباری برای تیم‌های بزرگ و ورزش کشور در پی دارد.

وی با اشاره به سرنوشت تلخ انتقال امتیاز تیم پاس به همدان و پیکان به قزوین و سقوط آنها به دسته اول لیگ آزادگان، افزود: در چنین شرایطی بازیکنان انگیزه خود را از دست می‌دهند و این آثار سوئی برای فوتبال کشور دارد. در مجموع باید گفت این تصمیم گیری‌ها بر مبنای دقیق اخذ نمی‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث انتقال تیم نفت به استان مرکزی اظهار داشت: نمایندگان و مردم تهران نسبت به این تصمیم اعتراض و انتقاد دارند. البته نمایندگان استان مرکزی علاقمند بودند این تیم به همراه پول به اراک منتقل شود اما وزارت نفت به لحاظ قانونی چون مورد ایراد دیوان محاسبات قرار می‌گیرد، نمی‌تواند چنین کند.

وی اضافه کرد: با کمال تاسف شنیدم نمایندگان استان مرکزی با آقای محمد علی‌آبادی سرپرست وزارت نفت مذاکراتی داشتند و وی را تحت فشار قرار دادند تا تیم منتقل شود. از طرفی علی آبادی هم به دنبال این است که وزیر نفت شود، بنابراین به کمک نمایندگان نیاز دارد.

کاتوزیان در این خصوص افزود: نمایندگان اراک می‌خواهند با فشار به علی‌آبادی کار انتقال تیم زودتر انجام شود، درحالیکه اقدام آنها این شائبه را در اذهان مردم حوزه انتخابیه‌شان ایجاد می‌کند این اقدامات که با چنین شور و هیجانی پیگیری می‌شود، مربوط به فصل انتخابات باشد زیرا این نمایندگان به دنبال تیمی هستند که گوشت و پوست آن از تهران است و مردم تهران بودند که برای رشد آن تلاش کردند.

وی تیم فوتبال نفت را یادگار شهید تندگویان دانست و خاطرنشان کرد: این شائبه که در این راستا فشارهایی به علی آبادی وارد شده است، وجود دارد و مناسب نیست سرپرست وزارت نفت مقابل این فشارها کرنش کند. قطعا علی آبادی در همراهی با سه تن از نمایندگان مجلس، همراهی جمع بزرگتری از نمایندگان مخصوصا اکثریت نمایندگان تهران را برای جمع آوری رای برای وزیر شدن خود از دست می‌دهد.

نماینده استان تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تهران حداقل به شش تیم نیاز دارد، اگر تصمیم گیری‌ها در مورد تیم‌های تهرانی این روند را ادامه دهد، کم‌کم دو تیم استقلال و پرسپولیس هم منتقل خواهند شد.

وی در مورد تصمیم نمایندگان تهران در شرایطی که در تعطیلات تابستانی مجلس قرار داریم، تاکید کرد: به محض شروع به کار مجلس، نمایندگان طی جلساتی تصمیمات مهمی در این مورد اتخاذ خواهند کرد. شاید نخستین اثر سوء تصمیم برای انتقال تیم نفت به استان مرکزی، برای وزارت نفت و شخص محمد علی آبادی باشد، البته امیدوارم این تصمیم قطعی نشود.

کاتوزیان در پایان گفت: چنین تصمیماتی منجر به بروز بحران در کشور می‌شود، بهتر است کار انتقال تیم‌ها متوقف شود، اگر کسی دنبال ایجاد بحران در کشور است می‌تواند چنین تصمیماتی را اتخاذ و مردم را به واکنش منفی وادار کند. اما اگر کسی دنبال خدمت رسانی به مردم است باید از این تصمیمات تنش‌زا پرهیز کند.