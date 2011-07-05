به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی تور بین المللی دوچرخه سواری دنا در حالی عصر روز یکشنبه هفته جاری در یاسوج پیگیری شد که مسئولین فدراسیون از حضور دو رکابزن در این مسیر جلوگیری کرده‌اند.

پیش از برگزاری این مرحله از مسابقه، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری طی نامه ای به فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان از مشکوک بودن تست دوپینگ این ورزشکاران به یک ماده ممنوعه خبر داده بود.

طبق قانون در صورت مثبت بودن یا مشکوک بودن نمونه A ورزشکاران تا زمان بررسی نمونه دوم و صدور رای محکومیت آنها، حضور این نفرات در میادین داخلی و خارجی ممنوع خواهد بود.

علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این خبر گفت: ما نباید نام این افراد را رسانه ای کنیم چون تنها نمونه A تست دوپینگ آنها مثبت شده است. طبق قانون تا زمانیکه حکم آنها صادر نشده باشد نباید نام آنها فاش شود. به طور قطع ما از هر رسانه‌ای که نام این افراد را زودتر از رای صادر شده اعلام کند شکایت خواهیم کرد.

وی افزود: در ابتدای این هفته و پس از مثبت شدن تست دوپینگ چهار رکابزن در تورهای بین المللی آذربایجان و تهران، نامه ای مبنی بر مشکوک بودن تست اولیه دو دوچرخه سوار دیگر هم به دست ما رسید که بلافاصله از حضورشان در مسابقات جلوگیری کردیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری بیان کرد: باید منتظر بمانیم تا ببینیم بررسی اتحادیه جهانی به کجا می رسد چون نمونه این دو نفر تنها مشکوک بوده و فدراسیون جهانی از آنها خواسته در این مورد توضیح بدهند. شاید آنها با مجوز پزشک از این مواد استفاده کرده اند.

وی باز هم تاکید کرد: ما از این پس بیش از قبل نسبت به بحث دوپینگ کنترل خواهیم کرد و با خاطیان برخورد می کنیم.

نخستین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری دنا عصر روز یکشنبه هفته جاری با قهرمانی تیم یاسوج به پایان رسید. تیم سورن تبریز و مس کرمان هم دوم و سوم شدند.