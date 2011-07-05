جلسه تودیع و معارفه استاندار کهگیلویه و بویراحمد شنبه آینده برگزار می شود

سید قدرت الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تماس وزارت کشور با نمایندگان استان تودیع و معارفه استاندار کهگیلویه وبویراحمد روز شنبه 18 تیرماه برگزار می شود.

وی بیان کرد: به احتمال زیاد این جلسه با حضور مصطفی محمد نجار، وزیر کشور برگزار می شود.

حسینی یادآور شد: در این جلسه نمایندگان استان در مجلس نیز حضور دارند و یکی از نمایندگان استان به نمایندگی از مجمع نمایندگان سخنرانی و دغدغه های خود را مطرح خواهد کرد.

به گزارش مهر، هفته گذشته هیئت دولت " اکبرنیکزاد" برادر وزیر راه و شهرسازی را به عنوان استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

پیش از این "قوام نوذری" به مدت 2.5 سال این سمت را برعهده داشت.