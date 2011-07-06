هوشمندسازی یکهزار مدرسه در سال تحصیلی جدید

محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش مبنی بر توسعه هوشمندسازی کلاس های درس، نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس یکی از گام های اساسی است که می تواند در تسریع، تسهیل و توسعه اینگونه مدارس نقش بسزایی داشته باشد.

به گفته وی، هوشمندسازی کلاس های درس با هدف تعمیق یادگیری و مشارکت دانش آموزان در فرآیند یاددهی و یادگیری و نیز مدیریت معلم بر نحوه یادگیری دانش آموزان انجام می شود.

معاون آموزش متوسطه شهر تهران، استفاده از فناوریهای نوین در حوزه سخت افزار و نرم افزار و نیز ابزارهایی که در این زمینه تولید شده است را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این امکانات در محیط مدرسه می تواند برای مشارکت و شاداب سازی کلاس های درس نقش موثری داشته باشد.

حسینی یادآور شد: علاوه بر 271 واحد آموزشی شهر تهران که از سال گذشته در طرح هوشمندسازی مدارس فعالیت خود را آغاز کردند، یک هزار مدرسه دیگر امسال در این طرح قرار می گیرند.

