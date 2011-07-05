اعضای دبیرخانه گرگان با مادران سالمند دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله قلیش لی عضو شورای اسلامی شهر پیش از ظهر سه شنبه در این دیدار گفت: سالمندان از ذخایر هر جامعه هستند که با کوله باری از تجربه و علم می توانند در بسیاری از مسائل جوانان را یاری رسانند.

سید هامان هاشمی دبیر دبیرخانه دائمی روز گرگان نیز ضمن اظهار خرسندی در خصوص حضور در جمع اعضای کانون جهاندیدگان و خطاب به آنان گفت: دبیرخانه دائمی روز گرگان در ابتدای راه است و ما آمده ایم اینجا تا همچون همیشه برای راهی که در پیش داریم از شما مادران بزرگوار کسب اجازه کرده و دعای خیر شما را همراه خود سازیم.

وی ادامه داد: با تصویب روز بیستم شهریور به عنوان روز گرگان و انجام ویژه برنامه های این روز در جمع شما قرار گرفتیم تا شما شهروندان فرهیخته گرگان را برای آن روز دعوت کنیم.

گفتنی است، کانون جهاندیدگان یک تشکل غیر دولتی در شهر گرگان است که می کوشد نگرش سالمند، خانواده، مسئولان و به طور کلی جامعه را به سمت پذیرش سالمندی بعنوان دوره مفید زندگی معطوف کند تا زمینه امکانات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، اقتصادی معنوی برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان با کمک شخص سالمند، مسئولان و افراد جامعه فراهم شود.