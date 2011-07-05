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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

تورنمنت ووشو اورآسیا - باکو/

جوانان ایران با 8 مدال رنگارنگ عنوان قهرمانی را کسب کردند

جوانان ایران با 8 مدال رنگارنگ عنوان قهرمانی را کسب کردند

در پایان رقابتهای ووشو بین المللی اوراسیا تیم جوانان ایران با کسب 8 مدال رنگارنگ به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها را از روز یکشنبه با حضور 5 تیم از کشورهای ایران ، آذربایجان و روسیه در سالن "هوسان المپیک" شهر باکو آغاز شده بود که در نهایت صبح امروز با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید.

تیم ملی ووشو جوانان ایران که به منظور کسب آمادگی جهت حضور در ششمین دوره رقابتهای جوانان آسیا در تورنمنت بین المللی آذربایجان شرکت کرده بود  در نهایت با کسب  5  طلا، یک نقره و یک برنز عنوان نخست را به خود اختصاص داد. تیم های آذربایجان و روسیه هم عناوین دوم و سوم را کسب کردند. 

در روز پایانی این رقابتها و در بخش ساندا در فینال وزن 52- کیلوگرم "رضا سبحانی" با برتری مقابل نماینده روسیه به مدال طلا رسید.  در فینال وزن 56- کیلوگرم "علیرضا بختیاری" با مغلوب کردن نماینده آذربایجان صاحب مدال طلا شد. در دیدار نهایی وزن 65- کیلوگرم "عباس شیخی" با پیروزی مقابل نماینده ترکمنستان به مدال طلا رسید.
 
در مبارزه نهایی  وزن 70-"سید مجید موسوی فرد" با شکست دادن ساندا کار روسیه صاحب مدال طلا شد. ضمن اینکه در  وزن 80- کیلوگرم "حسن یوسفی" مقابل نماینده روسیه شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد. در رقابتهای تالو "فرشید اسدیان" تنها نماینده کشورمان در این بخش در فرم "تای چی جین" صاحب مدال طلا شد.پیش از این و در روز دوشنبه محسن سوری در وزن 60- کیلوگرم صاحب مدال برنز شده بود.
کد مطلب 1351863

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