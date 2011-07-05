آمریکا و متحدینش در صدد بهره برداری از قیام های عربی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "مهدی داریوش ناظم الرعایا" در مقاله ای در این ارتباط که نسخه ای از آن را برای مهر ارسال کرده می نویسد: تروئیکای آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در صدد بی ثبات کردن کشورهایی هستند که در منطقه استقلال ملی خود را کنار نگذاشته اند.

این کارشناس مرکز تحقیقات و جهانی سازی در کانادا می نویسد: البته در این بین ترکیه بعنوان یک بازیگر محوری و البته شوم ظاهر شده است.

وی می نویسد: تروئیکای سه کشور هم اکنون در تلاش هستند تا بلوک مقاومت را خلع سلاح کرده و هرگونه حرکتی را بسوی دموکراسی در جهان عرب تضعیف کنند و هم اکنون ژئوپولیتیک صفحه شطرنج برای یک مواجه وسیع آماده می شود که در آن ایران، سوریه، لبنان، عراق، و فلسطینی ها آماج حملات قرار خواهند گرفت.

بستن دست های حزب الله با فشارهای داخلی و خارجی:

نویسنده درادامه می نویسد: در لبنان در رابطه با تشکیل دولت بن بست هایی بوجود آمد و به نظر می رسید این تاخیر در راستای بیطرف نگهداشتن لبنان بطور عمدی در سیاست خارجی بوده است. شورای امنیت و چند دستگاه سازمان ملل متحد از سوی آمریکا و اروپا بعنوان وسیله ای برای فشار بر لبنان مورد استفاده قرار می گیرند و بان کی مون هم در این وسط نقش عروسک خیمه شب بازی را ایفا می کند. نمایندگان سازمان ملل در لبنان شبیه به شخصیت های استعماری هستند که قوانین ناخوانده ای را در بیروت پیاده می کنند و بعنوان ماموران واشنگتن، تل آویو و بروکسل عمل می کنند. دادگاه ویژه رسیدگی کننده به ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان بعنوان بخشی از وزرات خارجه آمریکا و مملو از تسلیحاتی است که از آنها علیه لبنان و سوریه استفاده می شود. حریری در زمان ترور هیچ مقام رسمی نداشت اما برای آن دادگاه بین المللی تشکیل دادند در حالیکه درمورد موارد دیگر و قتل و کشتار هزاران نفر دیگر در لبنان چنین تلاشی صورت نگرفت.

در ادامه این جامعه شناس کانادایی با اشاره به اوضاع بحرانی در لبنان و تاخت و تاز یاران چهارده مارس می نویسد: لبنان تبدیل به لانه جاسوسی سازمان های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل، اروپا، اردن، و عربستان شده و این سازمان ها علیه حزب الله کار می کنند و این گروه را به اتهام همراهی با ایران تحت فشار قرار می دهند. بسیاری از شهروندان لبنانی از کشورهای حاشیه خلیح فارس به بهانه حمایت حزب الله از قیام های مردمی این کشورها اخراج می شوند و این بخشی از استفاده از "کارت فرقه گرایی" برای ایجاد اختلافات منطقه ای و تنفر است.

هم اکنون شیخ های نفتی در خلیج فارس بطور سیستماتیک و به بهانه هایی مانع از ورود شهروندان لبنانی، سوری، عراقی، ایرانی، و پاکستانی به مرزهای خود هستند.

سوریه تحت فشار:

سوریه تحت فشار آمریکا و اروپاست و این بخشی از پروژه طولانی مدت برای تغییر رژیم یا تحت فرمان کردن رژیم اسد بوده است. منحرف کردن مسیر سیاست خارجی سوریه و بریدن آن از ایران و از بلوک مقاومت از دیگر اهداف بوده است. در این که سوریه که رژیمی اقتدارگراست شکی نیست. اما تروئیکا به رهبری امریکا در تلاش هستند تا از تنش ها در این کشور بعنوان ابزاری برای ارعاب رهبری سوریه استفاده کنند تا به این ترتیب ایران را تحت فشار قرار دهند.

سوریه قطعه مرکزی دو کریدور مهم انرژی است. ابتدا ترکیه و خزر را به اسرائیل و دریای احمر مرتبط می کند و دوم عراق را به مدیترانه. محاصره سوریه به معنی این خواهد بود که آمریکا و متحدینش این مسیرهای انرژی را کنترل خواهند کرد و دیگر اینکه حوزه های عظیم گازی در سواحل لبنان و سوریه در شرق مدیترانه خارج از دسترس چین خواهد بود و به جای چین به اسرائیل، اتحادیه اروپا و آمریکا منتقل خواهد شد.

نویسنده در بخش دیگری از مطلب خود با اشاره به تلاش های تروئیکا به رهبری آمریکا برای فشار بر مقاومت حماس، بی ثبات کردن پاکستان و استفاده از تحولات داخلی در ایران اینگونه نتیجه می گیرد که اسرائیل با همکاری ایالات متحده در همسایگی ایران یعنی عراق در صدد ایجاد تنش با ایران، سوریه و کل منطقه و بلوک مقاومت از غزه تا بیرون و بنت جبیل تا دمشق بصره و تهران هستند.