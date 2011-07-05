18 هزار میلیارد ریال در بخش دام و طیور گلستان سرمایه گذاری شد

علی اکبر اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان ارزش تولیدات دامی را در سال 89 به مبلغ هشت هزار و 759 میلیارد ریال ذکر کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: 90 هزار نفر از مردم استان در بخش دامداری و دامپروری فعالیت و اشتغال دارند.

وی افزود: کشاورزی به عنوان محور استقلال، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ملی کشور دارد.

وی اظهار داشت: بخش دام و طیور با تولید محصولات استراتژیک و مهم نظیر ( شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و عسل) به عنوان تأمین کننده اصلی پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه، مسئولیت بسیار مهمی در حفظ سلامت جامعه دارد.



اسفندیاری افزود: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به عنوان متولی بخش دام با حدود 83.4 هزار واحد تولیدی و اشتغال 90 هزار نفر از مردم استان در این بخش نقش بسزایی دارد.

وی عنوان کرد: همچنین با داشتن 3.8 میلیون واحد دامی و با تولید بیش از 577 هزار و 698 تن محصولات دامی مسئولیت خطیر سیاست گذاری ، برنامه ریزی و اجرای طرح ها و پروژه های متعدد در راستای هدف اصلی که همانا بهبود و افزایش تولید محصولات دامی است را بر عهده دارد.



اسفندریاری افزود: فعالیتهای انجام شده بخوبی نشان می دهد که توانمندی و پتانسیل استان برای گسترش و توسعه این بخش کاملاً مهیا است.