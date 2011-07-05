مجید نصیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارشات واصله به مجلس در زمینه تخلفات مالی و مدیریتی در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور و لزوم نظارت نمایندگان مردم براین پروژه اظهار داشت: گزارشاتی در زمینه تخلفات مالی و مدیریتی اپراتور سوم موبایل و نیز تاخیر در راه اندازی این پروژه به کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است که بعد از تعطیلات مجلس مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بررسی بخشی از این مسائل براساس آیین نامه مجلس به کمیسیون صنایع و معادن مربوط می شود ادامه داد: از نمایندگان این کمیسیون درخواست می کنیم که بخشی از این پرونده که مربوط به کم کاری و بی توجهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این پروژه ملی است را پیگیری و بررسی کنند.

نصیرپور با تاکید براینکه هنوز ارزیابی دقیقی از موضوع و گزارش واصله صورت نگرفته است اضافه کرد: بخشی از این پرونده مربوط به مسائل مدیریتی داخل مجموعه تامین تله کام است که باید از طریق کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه تخلفات گزارش شده مربوط به مسائل مدیریتی و مالی در این مجموعه است افزود: گفته شده است که وزیر سابق رفاه دخالتهایی در مدیریت و هیئت عامل این پروژه داشته و افراد منتسب به خودشان را در تامین تله کام به کار گرفته اند.همچنین گفته می شود هم اکنون نیز ایشان از راه دور در این مجموعه دخالتهایی دارند. البته تمامی این موارد در حد گزارش است و چنانچه صحت داشته باشد از مجلس می خواهیم که برخورد قانونی با این موضوع صورت دهد.

نماینده مردم سراب با تاکید بر اینکه تاخیر در اجرای پروژه اپراتور سوم موبایل خسارات مالی بسیاری به کشور وارد می آورد گفت: علاوه بر این احقاق حقوق مردم از دیگر مواردی است که در این پروژه نادیده گرفته شده و وعده های داده شده در این باره عملی نشده است.

وی تاکید کرد که مشروح گزارش رسیدگی به پرونده اپراتور سوم تلفن همراه بعد از تعطیلات مجلس و بررسی از سوی دو کمیسیون مرتبط اعلام عمومی خواهد شد.

به گزارش مهر، اپراتور سوم موبایل باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه 90 عرضه می کرد که تاکنون موفق به انجام این مهم نشده است. چندی پیش با تصمیم سرپرست وزارت رفاه و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، ذبیح الله فیض آبادی مدیرعامل شرکت تامین تله کام برکنار و حمید فرنگ که پیش از این مدیرعامل شرکت خدمات ماشینی تامین بود بعنوان مدیرعامل جدید شرکت تامین تله کام معرفی شد.

با گذشت حدود یک سال از شکل گیری تامین تله کام به عنوان بهره بردار پروژه سومین شبکه موبایل در کشور، تغییر و تحول در اعضای هیئت مدیره این شرکت برای چندمین بار است که اتفاق می افتد.