آغاز تحویل 3 هزار دستگاه خودرو به جانبازان بالای 70 درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سرایی نیا معاون بازار یابی و فروش ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: الحاقیه تحویل خودرو جانبازان بالای 70 درصد نهایی و ایران خودرو به تعهدات خود درقبال افتخار آفرینان هشت سال دفاع مقدس تا پایان هفته جاری عمل می کند .

وی افزود: درسال جاری ایران خودرو موافقت کرد برای 1900 نفر از جانیازان بالای 70 درصد خودرو تامین کند که تا کنون از 1500 نفر توسط بنیاد شهید و امور ایثار گران معرفی و تایید یه سهم جانبازان توسط گمرک، ایران خودرو تحویل خودرو این عزیران را آغاز کرد.

سرایی تصریح کرد : برای جانبازان عزیز ترکیبی از سبد محصولات ایران خودرو در نظر گرفته شده است که هر جانباز بالای 70 درصد می تواند دو نوع از محصولات ایران خودرو را انتخاب کند. وی یاد آورشد : ایران خودرو در سال 89 حدود پنج هزار دستگاه خودرو تحویل جانبازان داد.

