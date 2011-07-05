به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تایمز، رئیس بانک دوحه گفت: بانکداری اسلامی تنها یک سیستم اقتصادی نیست بلکه بخشی از یک سیستم اجتماعی ارزش محور است که به دنبال ارتقای رفاه کلی جامعه است.

سیتارامان مدیرعامل هندی تبار بانک دوحه در افتتاحیه همایش اقتصاد اسلامی سخنرانی می کرد که از سوی انجمن اسلامی هندیهای قطر با محوریت " به سمت اقتصاد جایگزین" برگزار شد.

وی اظهار داشت: توسعه ثبات پذیر محیط زیست، توسعه منابع آبی، افزایش دمای زمین، اطمینان حاصل کردن از حضور زنان در جامعه و ترویج شرکتهای کوچک بخشی از اقتصاد سازگار با محیط زیست را تشکیل داده است. این ایده عرصه ای برای فعالیت بانکداری اسلامی است و این نظام بانکداری مبتنی بر شرع اسلام می تواند در اقتصاد سازگار با محیط زیست نقش مهمی برعهده بگیرد.

وی همچنین یادآور شد که بانکداری اسلامی درحال حاضر با چالشهایی رو به است و جوانان باید با این چالشها رو به رو شوند تا این نظام اقتصادی مهم در عرصه اقتصاد جهانی به پیش برود.

براساس اظهارات رئیس بانک دوحه، اقتصاد اسلامی امروز در سطح جهان از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار است و به محبوبیت آن افزوده شده است. اخیرا ژاپن اقدام به صدور اوراق بهادار اسلامی کرده و کشورهای دیگری چون ایتالیا، کانادا و اسپانیا نیز علاقه بسیاری به این محصولات و خدمات بانکداری اسلامی نشان می دهند.