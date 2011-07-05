به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسو "ایگور یوکیچ" برای تدریس دوره های بدنسازی رشته های شنا، شیرجه و واترپلو به ایران می آید. یوکیچ 180 مقاله مختلف و تخصصی را از سال 1970 درباره بدنسازی به چاپ رسانده است.

امیر صدیقی، دبیر فدراسیون شنا، گفت: یوکیچ برای دو روز در ایران خواهد بود و کلاس های بدنسازی شنا، شیرجه و واترپلو را به دعوت و اجرای فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو برگزار خواهد کرد.

تکنیک های روز واترپلو در کلاس نون کواکویچ

نون کواکویچ کلاس های خود را در جشنواره سوئیمکس که در روزهای 19 و 20 تیر ماه برگزار می شود، برگزار خواهد کرد.

کواکویچ، مربی اهل کرواسی، در این جشنواره به برگزاری کلاس اقدام خواهد کرد. وی در جشنواره فوق درباره تکنیک های روز واترپلو صحبت خواهد کرد.

