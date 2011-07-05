به گزارش خبرنگار مهر، حسن محسنیان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ‌طبق بررسی‌های به عمل آمده توسط مشاور مربوطه درخصوص الگوی اصلاح تقاطع مذکور، تغییراتی همچون غیرهمسطح یا پرکردن میدان موجود و ایجاد یک میدان همسطح مورد بررسی قرار گرفت که درنهایت مقرر شد، تقاطع مذکور به صورت غیرهمسطح باقی بماند.

وی ادامه داد: اخیرا عرشه پل به دلیل مشکلات سازه‌ای تخریب شده و احیای مجدد پل جزء دستور کار قرار گرفته است.

محسنیان تصریح کرد:‌ بلوار مصلی یکی از محورهای مهم ارتباطی شرقی شهر به حرم‌مطهر است، که در آینده تا بهشت رضا امتداد خواهد یافت و هرگونه اقدام ترافیکی در این محور بایستی در راستای حفظ نقش عبوری آن صورت پذیرد.

وی بااشاره به وجود کاربری‌های مهم و جاذب سفر همچون مراکز آموزشی و تجاری در حاشیه میدان عدالت تصریح کرد: در این محدوده تردد عرضی عابر پیاده بسیار زیاد است که ایجاد میدان همسطح باعث ایجاد اختلال بین ترافیک پیاده و سواره شده و ایمنی عابر پیاده را به خطر می‌اندازد.

مدیر دفتر مطالعات جامع حمل و نقل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد تاکید کرد:‌ با احداث تقاطع غیرهمسطح امکان ایجاد گذر عرضی ایمن عابر بصورت جدا شده از ترافیک سواره مقدور خواهد بود.

محسنیان اظهار داشت: براساس بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده و اظهارات اهالی، مشکلات ترافیکی از جمله ایجاد تراکم ترافیک بصورت مقطعی در کنار گذرهای میدان، توقف دوبله وسایل نقلیه، تراکم توقف وسایل نقلیه همگانی شامل اتوبوس و تاکسی در حاشیه میدان وجود دارد.

به گفته محسنیان در طرح اصلاح نهایی پل، موارد مذکور در نظر قرار گرفته شده و با اجرای طرح مناسب این مشکلات به حداقل کاهش خواهد یافت.