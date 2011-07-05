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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

"تقاطع عدالت" در شرق مشهد غیرهمسطح باقی می‌ماند

"تقاطع عدالت" در شرق مشهد غیرهمسطح باقی می‌ماند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: باتوجه به کارشناسی های صورت گرفته "تقاطع عدالت" در شرق مشهد به صورت غیرهمسطح باقی می‌ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محسنیان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ‌طبق بررسی‌های به عمل آمده توسط مشاور مربوطه درخصوص الگوی اصلاح تقاطع مذکور، تغییراتی همچون غیرهمسطح یا پرکردن میدان موجود و ایجاد یک میدان همسطح مورد بررسی قرار گرفت که درنهایت مقرر شد، تقاطع مذکور به صورت غیرهمسطح باقی بماند.

وی ادامه داد: اخیرا عرشه پل به دلیل مشکلات سازه‌ای تخریب شده و احیای مجدد پل جزء دستور کار قرار گرفته است.

محسنیان تصریح کرد:‌ بلوار مصلی یکی از محورهای مهم ارتباطی شرقی شهر به حرم‌مطهر است، که در آینده تا بهشت رضا امتداد خواهد یافت و هرگونه اقدام ترافیکی در این محور بایستی در راستای حفظ نقش عبوری آن صورت پذیرد.

وی بااشاره به وجود کاربری‌های مهم و جاذب سفر همچون مراکز آموزشی و تجاری در حاشیه میدان عدالت تصریح کرد: در این محدوده تردد عرضی عابر پیاده بسیار زیاد است که ایجاد میدان همسطح باعث ایجاد اختلال بین ترافیک پیاده و سواره شده و ایمنی عابر پیاده را به خطر می‌اندازد.

مدیر دفتر مطالعات جامع حمل و نقل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد تاکید کرد:‌ با احداث تقاطع غیرهمسطح امکان ایجاد گذر عرضی ایمن عابر بصورت جدا شده از ترافیک سواره مقدور خواهد بود.

محسنیان اظهار داشت: براساس بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده و اظهارات اهالی، مشکلات ترافیکی از جمله ایجاد تراکم ترافیک بصورت مقطعی در کنار گذرهای میدان، توقف دوبله وسایل نقلیه، تراکم توقف وسایل نقلیه همگانی شامل اتوبوس و تاکسی در حاشیه میدان وجود دارد.

به گفته محسنیان در طرح اصلاح نهایی پل، موارد مذکور در نظر قرار گرفته شده و با اجرای طرح مناسب این مشکلات به حداقل کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 1351879

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